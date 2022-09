Lyt til artiklen

En 47-årig kvinde var søndag eftermiddag involveret i et solouheld på Vardevej tre kilometer syd for Tarm.

Kvindens bil væltede rundt og landede på taget, hvorefter kvinden blev fastklemt.

»Hun er fløjet af sted med helikopter. Hun er ikke kritisk tilskadekommen, men lægen vurderede, at hun var udsat for voldsomme kræfter (i forbindelse med uheldet, red.), og hun bliver derfor fløjet til Skejby Sygehus,« siger Simon Skelkjær, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, til B.T.

Vagtchefen tilføjer, at de modtog anmeldelsen klokken 15.45, og at politiet fortsat afventer, at vejhjælp får fjernet bilen fra ulykkesstedet.