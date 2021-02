En 37-årig mand er mandag død af sin kvæstelser i forbindelse med en trafikulykke ved Thisted.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til Nordjyske.

Mediet skriver videre, at den afdøde er en mand fra »lokalområdet«, der hurtigt efter ulykken blev ført til hospitalet. Men hans liv kunne ikke reddes.

Det var kort for kl. 6 mandag morgen, at ulykke skete. Af den grund blev der hurtigt lukket for al trafik på Oddesundvej få kilometer syd for Thisted.

»Det er alvorligt. Derfor har vi spærret af,« lød det dengang fra vagtchef Simon Skelkjær fra Midt- og Vestjyllands Politi til B.T.

Politiet har endnu kun sparsomme oplysninger om, hvad der reelt skete.

Den 37-årige mand kørte på motorcykel og kolliderede med en bil i et kryds ved Næstrupvej små to kilometer fra Thisted.

Midt- og Vestjyllands Politi har over for Ritzau fortalt, at bilisten ikke er kommet alvorligt til skade. Han er dog fra udlandet, så han er endnu ikke blevet afhørt, fordi der skal tilkaldes en tolk.

»Vi kender ikke årsagen, men det er muligvis et venstresving,« har Lars Even, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Morgenbilister har hele morgenen frem til cirka kl. 8.30 skullet finde alternative ruter i området. Imens undersøgte også en bilinspektør området – hvilket er kutyme i trafiksager, hvor en person kommer alvorligt til skade eller mister livet.

