Der er et nyt køretøj i byen. Og det skal bilister, cyklister og gående i Odense vænne sig til.

Om godt to uger åbner Odense Letbane nemlig for daglig drift med passagerer, men allerede inden åbningen, har den været impliceret i indtil flere uheld.

Senest tirsdag eftermiddag klokken 16, hvor en venstresvingende bil stødte sammen med letbanen, da bilen drejede til venstre ad Jernbanegade i det centrale Odense, hvor letbanen forsatte ligeud ad Østre Stationsvej.

»Det tyder på, at der bliver grønt for letbanen og biler, der skal ligeud. Og bilisten, der skal svinge til venstre, tror, at der bliver grønt for hende også,« forklarer Kenneth Taanquist, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Det var en 37-årig kvinde, der kørte bilen. Kvinden kom ikke noget til ved uheldet.

Efter uheldet, blev der afhørt vidner på stedet, og der bliver nu indhentet video fra letbanen for at finde ud af, hvad der helt præcist er sket.

»Hvis det viser sig, at hun har kørt over for rødt lys, så kommer der et retligt efterspil,« fortæller Kenneth Taanquist.

Med tirsdagens uheld er det ottende gang, at letbanen kolliderer med et andet køretøj.

Her ses de syv steder, hvor der har fundet et sammenstød sted mellem letbanen og andre trafikanter. Foto: Google Maps. Vis mere Her ses de syv steder, hvor der har fundet et sammenstød sted mellem letbanen og andre trafikanter. Foto: Google Maps.

Du kan læse mere om de øvrige uheld i denne artikel, hvor direktøren fra letbaneoperatøren Keolis, Thomas Brændstrup, blandt andet også vurderer, at odenseanerne allerede om nogle måneder vil se en markant nedgang i nærvedhændelser og ulykker.