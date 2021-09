Der er dårligt nyt til de mange togpendlere fra Sjælland og Sydhavsøerne.

For et omfattende sporarbejde på Sydbanen i forbindelse med Femern-Bælt-projektet, der skal gøre det lettere at komme til Tyskland i tog eller bil, trækker ud.

Indtil videre har togpendlerne på denne 120 kilometer lange strækning måtte benytte sig af togbusser i 350 ud af de 528 dage, som sporarbejdet har stået på mellem byerne Ringsted og Nykøbing Falster, skriver TV 2 ØST.

Selvom sporarbejdet har en slutdato, der hedder 7. september 2021, vil der frem mod 11. december være sporarbejde på strækningen Nykøbing Falster og Holeby på Lolland.

Desuden vil der være test af signaler og sporarbejde mellem Næstved og Nykøbing Falster frem til 11. november.

Arbejdet vil primært foregå om aftenen, men det vil også påvirke morgentrafikken:

»De to første ordinære morgentog fra Nykøbing Falster vil i den periode også blive erstattet med togbusser,« oplyser Banedamark til TV 2 ØST.

Udover at togplanerne skal gøre det lettere at rejse til Tyskland, så er der også et ønske om at skære rejsetiden for togrejsende mellem Nykøbing Falster og København.