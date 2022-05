257 millioner. Så mange kroner forventer man, det vil koste at modernisere Københavns Hovedbanegård.

Og et bredt flertal i Folketinget har lige givet hånd på, at langt størstedelen af pengene nok skal komme fra statskassen.

Der er nemlig afsat 217 millioner kroner til projektet i den såkaldte Infrastrukturplan 2035, skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Resten af pengene må DSB, der står bag den såkaldte modernisering af den trafikale hovedpulsåre i midten af hovedstaden, selv punge ud med.

Planen er, at hovedbanegården skal have en makeover både indvendigt og udvendigt.

Indenfor skal nye bygninger skabe mere luft, bedre fordeling af passagerer og samtidig øge trygheden, hedder det sig.

Udenfor er planen, at man ud mod Reventlowsgade vil åbne facaderne, som kan bruges af butikker og cafeer. Man regner med, at det vil skabe liv – og et »mere attraktivt byrum«.

Hele molevitten sker med respekt for den nuværende arkitektur, lyder det videre.

Arbejdet med moderniseringen indledes i år og forventes at være færdigt omkring 2027, lyder det i aftalen.

En aftale, hvori også Nørreport Station er tænkt ind.

25 millioner kroner er således afsat til at gøre den trafikerede station både kønnere, tryggere og mere velduftende.

Der vil ifølge aftalen være fokus på blandt andet trapper og perroner, når stationen skal forskønnes. Og så skal der fjernes graffiti, ligesom luftgener skal elimineres.

Arbejdet begynder i år, og går alt efter planen, vil en forskønnet udgave af Nørreport Station stå klar i 2025.