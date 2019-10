En ung mand har tidligt lørdag morgen mistet livet i en færdselsulykke på Svendborgsundbroen på Fyn.

Den 20-årige mand kørte fra Svendborg mod Odense, da han mistede herredømmet over bilen og kolliderede med et træ og et autoværn.

Da B.T. talte med vagtchefen hos Fyns Politi ved 08.20-tiden, vidste man ikke, hvem manden i bilen var.

»Vi har en formodning, men på nuværende tidspunkt er vi ikke 100 procent sikre, og vi har derfor heller ikke kunne underrette de pårørende endnu.«

Vagtchefen tilføjede, at bilen var handlet, og føreren ikke var den samme som ejeren.

Fyns Politi var allerede ved 07.30-tiden på ulykkestedet, hvor de var assisteret af rednings- og oprydningsfolk.

»Lige nu og her, der ved vi ikke, hvor længe der går, før oprydningsarbejdet er helt færdigt,« udtalte vagtchefen til B.T.

Fyns Politi oplyser på deres Twitter, at uheldet skete 05.42.

Opdateres...