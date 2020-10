En 17-årig dreng er tirsdag eftermiddag blevet fløjet til Odense Universitetshospital.

Det sker som følge af en ulykke på Lakolk Strand på Rømø.

»Det er en tysk familie – en far, en mor, en 12-årig søn og drengens 17-årige kammerat – som er på stranden, da forældreparret beslutter sig for at gå en tur,« siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aaman.

»Drengene vil blive på stranden og lytte til musik. Derfor får de nøglen til bilen, så de kan holde gang i anlægget.«

Da forældrene er ude af syne, beslutter den 12-årige dreng sig dog for, at han vil prøvekøre bilen, så sammen med sin 17-årige kammerat sætter han sig ind i bilen og giver sig til at køre hen ad stranden.

»Vi har en vidneforklaring, som går på, at bilen bliver ført med høj hastighed,« siger Ole Aaman.

Bilen kører på et tidspunkt igennem nogen løst sand, hvilket bevirker, at bilen ruller rundt, og den 17-årige dreng bliver slynget ud af bilen.

Han er blevet fløjet til Odense Universitetshospital, men politiet kender på nuværende tidspunkt ikke hans tilstand, oplyses det.

Den 12-årige kom ikke til skade i ulykken.

B.T. følger sagen.