En 14-årig dreng er onsdag eftermiddag blevet ramt af en personbil i Silkeborg.

Påkørslen skete ved fodgængerfeltet på Drewsensvej ved Hostrupgade.

Det oplyser vagtchefen hos Midt- og Vestjyllands Politi til TV2 Østjylland.

Den 14-årige dreng, som kørende på et skateboard, og var ved at krydse fodgængerfeltet, da han blev ramt.

Han er blevet kørt til Aarhus Univeristetshospital, Skejby i en ambulance.

»Han er kommet til skade, og der er en risiko for, at det kan være alvorligt. Når en 14-årig bliver påkørt af en bil, er der altid en risiko for, at det kan være alvorligt, og at der kan opstå komplikationer, siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Lars Even, til mediet.

Politiet arbejder fortsat på Drewsensvej, hvor de forsøger at klarlægge, hvad der skete - blandt andet ved at tale med vidner.

