Kasper Asgreen og Michael Mørkøv er udtaget til Tour de France.

Det meddeler Quick-Step på Twitter.

Med udtagelsen betyder det nu, at 11 danskere er med i årets Tour, som begynder lørdag i Bilbao.

Det er en tangering af rekorden for flest antal danskere i et Tour de France. En rekord, der blev sat i 2021.

Michael Mørkøv stiller klar til start i Bilbao. Foto: David Pintens/AFP/Ritzau Scanpix

Mandag blev flere andre danskere udtaget, heriblandt Søren Kragh Andersen, Magnus Cort, Mads Pedersen og Mattias Skjelmose, der netop er blevet kåret som dansk mester.

Også Jonas Gregaard og Anthon Charmig er udtaget for Uno-X, mens Jayco har Christopher Juul-Jensen med på holdet.

Mikkel Bjerg er med for UAE Emirates og skal hjælpe Tadej Pogacar til at forsøge at vinde Touren.

Sidste års vinder, Jonas Vingegaard, er selvfølgelig er med som kaptajn for Jumbo-Visma, når han skal forsvare den samlede Tour-sejr fra sidste års udgave af verden største cykelløb.

