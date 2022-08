Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det startede så godt, men nu har fejringen af Jonas Vingegaard taget en træls drejning.

De fleste Tour-glade danskere kan sikkert stadig se festbillederne fra Glyngøre for sig, for her blev den lokale helt Jonas Vingegaard fejret efter sin fænomenale sejr i verdens største cykelløb.

Den lille by ved Limfjorden var på den anden ende i de dage, og de lokale gik gennem ild og vand for at give deres bedste ambassadør en velkomst, der var noget ud over det sædvanlige.

Det lykkedes i den grad, men nu er der dukket et problem op.

Glyngøre var på den anden ende. Foto: Henning Bagger Vis mere Glyngøre var på den anden ende. Foto: Henning Bagger

Pynten, som mødte Tour-vinderen, skulle egentlig have holdt til og med indtoget fra Post Nord Danmark Rundt, der kommer forbi byen 19. august. Et løb, hvor Vingegaard dog næppe selv stiller op.

Men udsmykningen er ikke, hvad den har været, for byen er blvet udsat for omfattende tyveri, fortæller Skive Folkeblad.

»Jeg synes, det er tarveligt, og det er træls og skuffende, at folk ikke kan lade tingene være i fred. Vi har altså brugt mange timer og dage på at pynte byen op, til Jonas kom hjem, og så er det ikke i orden, at det her sker,« siger Gitte Skov, der var en af initiativtagerne til den store forvandling af byen.

Der er både tale om tyveri af banner, cykler, løbehjul og gul trøje, fortæller mediet.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Med opråbet håber Gitte Skov, at der kan blive prikket til gerningsmændenes smavittighed, så pynten kan komme tilbage i tide.

Vingegaard selv bruger i disse dage tiden på at lade batterierne op - læs mere her