Har du nogensinde taget et ulovligt middel? Hvor har du været på højdetræningslejr henne? Hvor mange gange er du blevet testet uden for sæsonen?

Jonas Vingegaards dominans i Tour de France har affødt kritiske spørgsmål fra dele af pressen.

De seneste dage har den kommende dobbelte vinder af Tour de France måtte besvare alle ovenstående spørgsmål.

Fair, mener nogle. Dybt godnat mener andre. En af dem er den tidligere Tour.-vinder og CSC-profil Andy Schleck.

»Folk skal stoppe med de fucking anklager,« siger en tydeligt oprevet luxembourger til B.T.

»Hvis en er stærk, så er det mistænkeligt. Men det er ikke sagen. Se, hvor meget arbejde, han har lagt i det. Se, hvordan holdet er organiseret. Se, hvordan de perfektionerede deres enkeltstart.«

Andy Schleck er tydeligvis muggen over, at fortidens skygger smyger sin ind på Vingegaard.

Andy Schleck ved godt, hvordan Vingegaard bør håndtere dopingsnakken. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Det har altid været sådan her. Jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke bare kan nyde en så fantastisk atlet på et så fantastisk hold?

Men forstår du ikke, at de her spørgsmål bliver stillet? Netop fordi han er så god?



»Lad os tage enkeltstarten. Ja, Vingegaard var fire procent bedre end Tadej Pogacar. Det burde ikke udløse nogle spørgsmål. Analyser det. Tag sekunderne, han tog på Tadej Pogacar, og divider dem. Han er 4,2 procent bedre end Pogacar. Det er da ikke en verdel til forskel, er det?

Hvordan skal Jonas Vingegaard håndtere de her spørgsmål? Du har selv stået i en lignende situation



Hvis jeg må give ham et råd. Træd ud af din rolle og tag et andet standpunkt en gang imellem. Og vær stolt af dig selv. Lad være med at gå ind i de her diskussioner. Du har ikke gjort noget galt, og derfor skal du ikke forsvare dig.«

