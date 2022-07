Lyt til artiklen

»Der er ingen tvivl om, at den generation, vi har i dag, er helt fantastisk og helt eminent.«

Sådan lyder det fra den tidligere cykelrytter Jesper Skibby.

Han var selv en del af den 90er-generation, der også indeholdt Bjarne Riis og Rolf Sørensen. En generation, som var elsket af mange for deres mange sejre og store personligheder - og som står tilbage som dansk cyklings guldalder trods en stor dopingskygge.

Men nu er dansk cykling på toppen af en ny guldalder. For tre år siden vandt Mads Pedersen VM, sidste år snuppede Kasper Asgreen Flandern Rundt - og i år overgår de flyvende danskere sig selv med fire etapesejre i Touren og det ultimative mesterstykke, Jonas Vingegaards kommende Tour-sejr. På sidelinjen står den 'gamle' generation med kæben på brystet. Heriblandt Jesper Skibby.

»I min verden er den nye generation – hvis ikke lige så god – så bedre. Den er ikke så sjov, men den er bedre. Man må sgu bøje sig i støvet for en generation, som bare sparker røv,« siger Jesper Skibby og fortsætter:

»Den nye generation er helt fantastisk, men jeg synes i bund og grund, at man skal spørge den generation, som kører nu, hvad vi har betydet for dem.«

Selvom Skibby ikke er bleg for at storrose den nye generation, som er den første, der vinder fire etapesejre ved samme Tour de France, mener han, at det er svært at sammenligne generationer.

»Jeg kan jo ikke sige, om Bjarnes Tour-sejr er større end Vingegaards Tour-sejr. Det kan ikke sammenlignes, for du sammenligner ikke æbler med æbler. Den måde, Vingegaard vinder Tour de France på, er ikke den samme måde, som Bjarne Riis vandt på,« siger Jesper Skibby.

Skibby selv nåede blandt andet at vinde en etape i Tour de France, men selvom den nye generation - ifølge ham - er bedre, så er han ikke i tvivl om, hvilken generation han ville være en del af, hvis han selv kunne bestemme.

»Så havde jeg kørt i den nye, for så kunne jeg lave noget mere ballade,« griner han.

Men hvis den gamle var sjovere?

»Det var den. Jeg ville holde mig til den generation, som jeg i bund og grund er vokset op med. Ingen tvivl om det. Der er ting, man fortryder, men man kan ikke begynde at sige: 'Hvis jeg nu bare havde kørt i den her generation'. Det duer ikke.«

»Men man kan også vende den rundt og sige, at den generation, jeg var i, også bare var nogle rødder. Vi var bare nogle gadedrenge.«

58-årige Jesper Skibby har, som den eneste dansker, vundet etaper i alle tre Grand Tours, men selv om hans storhedstid er ovre for længst, så følger han stadig nøje med.

»Jeg sad bare i går og gloede på Vingegaard, og så venter han selvfølgelig også på Pogacar. Det havde jeg da ikke gjort. Det var bare en anden tid, da jeg kørte,« siger han og fortsætter:

»Jeg har siddet og tænkt: 'Fuck, hvor er de gode', for det er de jo. Og det skal man bare have respekt for. De kører stærkere, de lever på en anden måde, og de tænker på en anden måde. Der er jo anarki i det der cykelfelt.«

Bjarne Riis har senere indrømmet, at han var dopet, da han vandt Tour de France i 1996.

Den nye generation mangler kun tre etaper ved årets Tour de France. Lørdag køres 20. etape og løbets sidste enkeltstart – med Jonas Vingegaard i den gule førertrøje.

Hvordan det går den nye generation på Tourens sidste kilometer, kan du følge med i i B.T.s store Tour-liveblog HER.