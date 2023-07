Vi advarer om stærke billeder.

Vingegaards vigtigste hjælper Sepp Kuss røg i asfalten på en nedkørsel i starten af 20. etape, og det så rigtig slemt ud for den amerikanske rytter.

Han blev forsøgt lappet sammen ude på ruten af lægebilen, men det var en stærkt forslået Sepp Kuss, som blødte fra ansigtet, da han kæmpede sig i mål.

De voldsomme billeder kan du se herunder.

#TDF2023



Despite all his efforts for the team, this guy was so close to a top ten spot in the GC.



This guy is a .

We love you, Sepp! pic.twitter.com/6DTlE8QlYe — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) July 22, 2023

20 minutter og 39 sekunder efter Pogacar og Vingegaard, kom Sepp Kuss i mål.

Her blødte han fortsat kraftigt fra ansigtet, men havde stadigvæk overskuddet til at trække tungen ud af munden og komme med et lille smil.

»Denne her mand er en kriger. Vi elsker dig, Sepp,« skriver Jumbo-Visma til de voldsomme billeder i et opslag på Twitter.

Med det store tidstab går Sepp Kuss fra en niendeplads til at være nummer 12 samlet.