Han har været på alles læber de seneste uger, og han har taget hele verden med storm.

Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaards historiske Tour-triumf er nemlig gået hele verden rundt.

Og det samme gælder hans holdkammerater på Jumbo-Visma, som imponerede alt og alle under dette års Tour de France med deres tårnhøje niveau.

Men det er der en helt særlig grund til, skriver NRK.

Jonas Vingegaard blev onsdag hyldet på Rådhuspladsen i København. Foto: Mads Claus Rasmussen

For ifølge flere norske forskere, som har fulgt det hollandske storhold i månederne op til Touren, har Jonas Vingegaard og co. taget højdetræning til et ny niveau.

Undervejs har forskerne nemlig målt, hvordan højdetræningen fungerer på de røde blodceller på en helt unik måde, lyder det.

»Vi har gjort det muligt at justere rytternes træningsintensitet baseret på, hvordan den forrige er gået, og hvilket resultat det gav. Der lavede vi individuelle justeringer for at gøre det endnu bedre,« siger Bent Rønnestad, der er professor på sektionen for sundhed og træningsfysiologi på universitetet i Lillehammer, til mediet.

Jonas Vingegaard vandt søndag aften Tour de France, da han trillede over målstregen i Paris.

Som blot den anden dansker i historien kunne han dermed lade sig hylde på podiet i den franske hovedstad som vinder af verdens største cykelløb.

I dagene efter fulgte store fejringer i både Holland, København og Glyngøre, hvor flere tusinde mennesker mødte op for at hylde den 25-årige dansker.