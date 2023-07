Der er ikke et større drama i cykelverdenen end det, der lige nu udspiller sig på Team Jumbo-Visma.

Jonas Vingegaard, der skal bruge ALT den hjælp, han overhovedet kan få, i sit forsøg på at genvinde Tour de France er blevet … upopulær i egne rækker?

I hvert fald kritiserede holdkammerater og sportsdirektører beslutningen om at lade Vingegaard sidde tilbage og ikke hjælpe Jumbo-Vismas anden store stjerne Wout Van Aert i sit forsøg på at vinde 2. etape.

Og alt det drama er Jonas Vingegaards allerstørste mareridt - det mener panelet i det seneste afsnit af B.T.s Tour de France-podcast 'Touren på bagsædet'.

Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

»Det har været den mest sindssyge og dramatiske dag i Jonas Vingegaards Tour-historie. Det, der sker under og især efter etapen, er en af de største historier længe i Tour de France. Det er et hold fuldstændig ude af balance,« siger Rasmus Rask og tilføjer:

»Det her hold går så meget op i at fremstå som en enhed, hvor man tænker på holdets greater good. At se dem implodere og gå til pressen på den her måde og anklage den ene for det ene og den anden for det andet - det viser, at det er et hold under et kæmpe pres!«

Og Frederik Gernigon tilføjer blandt andet:

»Prøv lige at overveje hvor ubegribeligt det er. Der er kørt to etaper af årets Tour. Vingegaard er stadig med i klassementet, men det er et kæmpe mareridt, hvad der sker på Jumbo-Visma lige nu.«

Hør hele diskussionen om dramaet på Jumbo-Visma, Lance Armstrongs og Bjarne Riis' take på situationen og historien om en potentiel bombe under Tour de France lige her i det seneste afsnit af 'Touren på bagsædet'.