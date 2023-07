Bedst som alle ventede på det altafgørende Jonas Vingegaard-angreb, fløj Tadej Pogacar pludselig uimodståeligt og overraskende forbi danskeren, der ikke kunne reagere.

Sloveneren kørte alene over målstregen på Cauterets-Cambasque og åd 24 sekunder ind på Vingegaard, der så meget presset ud.

»Tadej var bare stærkere og fortjente sejren,« lød den umiddelbare reaktion fra danskeren, der ikke virkede særligt rystet ved den efterfølgende podiepresseseance for løbets gule trøje.

Han mistænker selv, at han brugte for meget energi på det mytiske Tour-bjerg Tourmalet 50-60 kilometer fra målstregen.

Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

»Vi ville tydeligvis prøve at angribe på Tourmalet, og det kostede nok en del energi. Måske manglede jeg derfor energi til sidst.«

Han var slet ikke overrasket, at Pogacar, der eksploderede på onsdagens bjergetape, kunne lave så spektakulært et comeback.

»Nej, overhovedet ikke. Vi har set det før med ham. Jeg havde det godt i dag og ville give sejren et skud, men han havde åbenbart virkelig gode ben i dag.

»Jeg gætter på, at det bliver et meget spændende Tour de France i år,« sagde Vingegaard og tilføjede et lille smil.