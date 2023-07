Man skal betale en ekstremt høj pris, hvis man vil vinde Tour de France.

Det kan Jonas Vingegaard i hvert fald skrive under på.

For den – meget snart – dobbelte Tour-vinder må give afkald på en stor del af det, der betyder allermest for ham:

Familietid.

Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

Den danske cykelstjerne er nemlig tvunget til at være væk fra sin hustru, Trine, og datteren, Frida, en stor del af året, hvis han vil fortsætte med at vinde verdens største cykelløb.

Det fortalte han på lørdagens vinder-pressemøde, efter han var kørt over målstregen på 20. etape.

»Vi er alle nødt til at ofre noget for at lykkes. I år er jeg for eksempel væk fra familien i 150 dage, og det er en kæmpe ofring for mig,« lød det fra Jumbo-Visma-kaptajnen.

Netop derfor er der da også én ting, der er vigtigere end noget andet, når han er væk fra familien så mange dage om året.

Han skal have det maksimale ud af de mange træningstimer på cyklen.

Hver dag skal være hele fraværet værd.

»Det er derfor, at vores måde at gøre tingene på giver mening, for jeg ved, at hvis jeg træner på den måde, som vi gør på træningslejrene, så ved jeg, at jeg kommer til at ramme mit topniveau,« forklarede Jonas Vingegaard.

Med kun én etape tilbage af årets Tour kan danskeren søndag aften lade sig hylde som vinder i Paris. For andet år i træk.

Noget, der efter lørdagens etape fik danskerens familie til at juble.

