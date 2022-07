Lyt til artiklen

De har været med hele vejen, og de betyder alt for Jonas Vingegaard.

Danmarks nye Tour-vinder har aldrig lagt skjul på, hvor stor hans kærlighed er til kæresten, Trine Marie Hansen, og datteren, Frida, på halvandet år.

Men kærligheden er lige så stor den anden vej, og i timerne op til lørdagens enkeltstart kunne Trine Marie Hansen fortælle, at Frida har lært at sige far under Tour de France.

Det havde Trine Hansen nemlig lovet Vingegaard inden årets Tour startede, og det løfte blev naturligvis overholdt.

Jonas Vingegaard sammen med sin kæreste, Trine, og datteren, Frida, efter lørdagens enkeltstart. Foto: Tim de Waele

Da Vingegaards Tour-sejr blev en realitet lørdag aften, havde han endnu engang Frida med på armen, da han trådte op på podiet i den gule trøje.

Her kunne han bekræfte datterens nye ord, som han endnu ikke har oplevet live, men på telefonen.

»Hun siger det ikke til mig endnu, men hun siger det, når hun ser mig på skærmen, så jeg har da fået et par videoer af det. Det er helt vildt fantastisk, og det rører mig,« lød det fra Vingegaard.

Jumbo-Visma-rytteren er ikke i tvivl om, at Fridas fødsel er det største øjeblik i hans liv. Men på de næste pladser kommer oplevelserne de seneste dage,

Foto: Tim de Waele Vis mere Foto: Tim de Waele

»Dernæst var det at køre hen mod dem i dag (lørdag, red.). Det er, fordi vi er så meget væk hjemmefra, og de støtter mig hele vejen. Hvis ikke de var bag mig, så ville jeg aldrig kunne være så meget væk. Så ville jeg ikke kunne gøre det, jeg nu engang gør,« sagde den danske superstjerne til DR efter lørdagens historiske enkeltstart, hvor Trine Hansen og Frida naturligvis stod og ventede på deres kæreste og far ved målstregen.

»Jeg havde tårer i øjnene, og jeg begyndte at græde. At dele det med dem er helt vildt fantastisk.«

Vingegaard sikrede sig den samlede sejr i årets Tour de France lørdag, da han på forrygende vis blev nummer to på 20. etapes enkeltstart.

Her var det nemlig kun holdkammeraten, det belgiske fartfænomen Wout van Aert, der formåede at køre hurtigere end Jonas Vingegaard.

Dermed slutter danskeren øverst på podiet i Paris søndag aften, når feltet er i mål på Champs-Élysées.

