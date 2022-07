Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Endnu en etape i Tour de France. Endnu en dag, hvor Tadej Pogacar stjal sekunder fra Jonas Vingegaard.

Med sin tredjeplads og medfølgende bonustid på bakketoppen i Lausanne kan sloveneren i gult nu tælle hele 39 vigtige sekunder ned til danskeren på andenpladsen.

Det er ‘selvfølgelig ikke godt’, som Jonas Vingegaard tørt bemærker, men samtidig er det en ‘kalkuleret risiko’:

»Vi har to mål her. Vi går både efter den gule og den grønne trøje, og i dag var en god chance for Wout Van Aert for at få en masse point,« forklarer danskeren og fortsætter:

Wout van Aert snuppede sejren på 8. etape - men også Tadej Pogacar tog en topplacering og dermed (bonus)sekunder på Jonas Vingegaard. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Wout van Aert snuppede sejren på 8. etape - men også Tadej Pogacar tog en topplacering og dermed (bonus)sekunder på Jonas Vingegaard. Foto: MARCO BERTORELLO

»Vi vidste, at der var en risiko for, at Pogacar ville tage en masse sekunder. Han tog fire, og det er ikke en katastrofe, og som jeg sagde før: Jeg har aldrig hørt om, at Touren blev afgjort på grund af fire sekunder.«

Sekunder kan dog være altafgørende i Tour de France. Spørg bare Laurent Fignon, som i 1989 blev slået af Greg Lemond med sølle otte sekunder.

Kritikere og ekspeter har derfor langet kraftigt ud efter Jumbo-Vismas taktik om både at ville vinde den gule og den grønne trøje. Kritiseret, at holdet ikke helhjertet satser på Jonas Vingegaard - og KUN ham.

At et biprodukt af lørdagens triumf for holdets stjernerytter Wout van Aert var, at også Tadej Pogacar kunne køre fire bonussekunder hjem.

Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard. Foto: MARCO BERTORELLO

En af dem, der stiller sig undrende over for Jumbo-Vismas strategi, er danske Andreas Kron (Lotto-Soudal), som i dag kørte sig til en fjerdeplads.

»Flere hold ville gerne spurte i dag - også Jumbo-Visma - men man kan egentlig undre sig over, at de gerne vil give Pogacar de bonussekunder,« siger han og fortsætter:

»De vil gerne vil lidt af det hele. De vil gerne vinde etaper og også samlet. Pogacar får fire sekunder. Nogle sekunder her og dér. I sidste ende ender det med at koste noget. Men jeg tænker, at det er tegn på, at Vingegaard er flyvende.«

Jonas Vingegaard afviser dog direkte, at jagten på den grønne trøje til Wout van Aert spænder ben for hans drømme om gult i Paris.

»Nej, alting kan blive kombineret. I dag taber jeg fire sekunder, men Touren bliver ikke afgjort på fire sekunder. Jeg ser det ikke som et problem. Vi må se i bjergene, hvor vi er henne. Jeg må prøve at gøre mit bedste hver dag.«

Søndag skal Jonas Vingegaard forsøge at hente det tabte på en 192,9 kilometer lang bjergetape fra Aigle til Chatel Les Portes du Soleil - Tourens hidtil hårdeste etape.