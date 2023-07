Et minut og fire sekunder.

Så meget tid tog Jonas Vingegaard på rivalen Tadej Pogacar, da han med et slangehug angreb på onsdagens sidste stigning, og efterlod sloveneren som et krøllet stykke papir i vejkanten.

Etapeprofilen var ellers én, som eksperter havde spået, at Pogacar ville synes noget mere om end Vingegaard, og dagens danske mand i skysovs var da også overrasket over, at han satte sin rival med blot et giftigt bid.

»Jeg var lidt overrasket over, at der kun skulle et hug til. Ikke at det skal lyde overlegent overhovedet. Men benene var rigtig gode hele dagen, så jeg tænkte, at jeg måtte give det et skud. Det giver helt klart blod på tanden til i morgen,« siger en særdeles tilfreds Vingegaard foran Jumbo-Visma-holdbussen.

For et forspring på et minut og fire sekunder havde Vingegaard slet, slet ikke forestillet sig at tage på forhåndsfavoritten.

»Ja, det overrasker mig (at afstanden blev så stor, red.). Jeg havde 35 sekunder på toppen, og jeg havde egentlig troet, at han ville komme tættere på under nedkørslen, for jeg tog ikke vanvittige risici, synes jeg.«

»Men ja, jeg havde noget i benene og fik kørt stærkt hele vejen,« siger Vingegaard, der endte nummer fem på etapen.

Han tilføjer om etapens sidste stigning, hvor Pogacars UAE kørte stærkt ind, men siden tog Vingegaard og Jumbo-Visma initiativet.

»Jeg synes ikke, at jeg led så meget, så jeg tænkte, at vi ville sætte Sepp frem for at føre og gøre det hårdt. Så blev det instinktet, der sagde, hvornår man på et tidspunkt skal køre.«

Efter femte etape er Jonas Vingegaard nu nummer to i det samlede klassement.

Han er 47 sekunder efter dagens vinder Jai Hindley (BORA), mens Pogacar er 53 sekunder efter Vingegaard.

