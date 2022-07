Lyt til artiklen

Det har været den varme kartoffel, siden Tour de France sluttede for et år siden med Jonas Vingegaard på en sensationel andenplads.

Nok er de to ligestillede kaptajner, men hvem er det egentlig Jumbo-Visma satser på i Tour de France, når alt kommer til alt?

B.T. har tidligere forklaret, hvordan Jonas Vingegaard måtte slå i bordet for at få den delte kaptajnrolle til Touren.

Imens har internationale eksperter i flæng forsikret om, at Primoz Roglic er den reelle leder. Men Jonas Vingegaard? Han er mest af alt træt at tale om det.

Også selv om Primoz Roglic onsdag tabte to minutter efter et styrt og uomtvisteligt ligner en mand, der skal hjælpe danskeren i bjergene.

Er du træt af at tage stilling til det her om, hvem der er kaptajn på holdet?

»Ja, faktisk. Det havde været fint at spekulere i det, hvis vi var de to stærkeste i cykelløbet. Det går vi ud fra, at vi ikke er. Så på den måde synes jeg, det er ubrugeligt at snakke om.«

På onsdagens brostensetape viste den forsvarende Tour-vinder Tadej Pogacar, at han er en mester i al terræn. Og der skal altså to mand til at slå ham, siger Vingegaard:

»Jeg forstår ikke, hvorfor man spekulerer i det. En ting var dengang Bradley Wiggins og Chris Froome var de to stærkeste. Så kan man ligesom snakke om det. Men nu - når vi er oppe imod en, der er så god - så bliver vi nødt til at slå os sammen og udfordre ham.«

Første bjergslag sker fredag, når feltet slutter på La Planche des Belles Filles-stigningen. 7 kilometer opad med en gennemsnitlig stigningsprocent på 8,7 procent.