Tour de France-vinder Jonas Vingegaard var fredag på scenen i Skive i forbindelse med holdpræsentationen før 4. etape af Postnord Danmark Rundt.

Jumbo-Visma-rytteren afbrød sin frivillige sæsonpause for at støtte op om det danske etapeløb.

»Jeg vil gerne støtte op omkring lokalsamfundet og Postnord Danmark Rundt. Det er et vigtigt løb for alle unge ryttere i Danmark og for dansk cykelsport,« siger Vingegaard.

Den lokale cykelhelt blev også fredag æret på en helt særlig måde på Rådhustorvet i Skive. Her blev en flise med hans navn og 'Tour de France 2022' i al hemmelighed afsløret af Skive Kommunes borgmester en time før, starten gik på dette års fjerde etape af Postnord Danmark Rundt fra Skive. Flisen kan du se på billedet herunder.

Foto: Skive Kommune Vis mere Foto: Skive Kommune

Jonas Vingegaard fik også hilst på feltet, da de kørte forbi hans hjemby, Glyngøre, på etapen fra Skive til Skive. Det gjorde han sammen med familien og med datteren Frida på armen. Det øjeblik kan du se i videoen lidt længere nede i artiklen.

Han har selv deltaget i Danmark Rundt to gange, senest var i 2019, hvor han blev nummer to i det samlede klassement.

Han ville gerne have deltaget i år, hvis ikke kroppen og sindet havde dikteret afslapning.

»Jeg kunne godt have tænkt mig at køre, men jeg har følt, at jeg har haft brug for at slappe af,« siger Jonas Vingegaard.

Så kom Jonas Vingegaard alligevel med i PostNord Danmark Rundt. Feltet forbi Glyngøre på 4. etape fra Skive til Skive.



Der ligger i øvrigt interview med Tour-vinderen på https://t.co/nBGTmWlSdH. pic.twitter.com/wtrzmwNcDK — Kresten Mosbæk (@KrestenMosbaek) August 19, 2022

I det små er han begyndt at træne igen. Han skal dog ikke i konkurrence før 8. oktober.

»Jeg er begyndt at træne, og træningen går overraskende godt.«

»Jeg skal køre Lombardiet Rundt, og så må vi se, hvad resten af kalenderen byder på,« siger Jonas Vingegaard.

I søndags deltog han i sit hidtil eneste løb siden Tour-triumfen. Vingegaard vandt et hollandsk gadeløb, der havde mere karakter af opvisning end regulært ræs.