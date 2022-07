Lyt til artiklen

'Incredible'. Utroligt.

Det ord brugte Jonas Vingegaard hele 11 gange, da han søndag aften trådte øverst på Tour de France-podiet på Champs-Élysées og i godt fire minutter holdt sin vindertale på engelsk foran hele verden.

Han havde lille Frida med på armen, og hun tog masser af fokus foran et særdeles veloplagt publikum.

»Det her er virkelig, virkelig stort.. Ja. Det er utroligt,« nåede Vingegaard at indlede med, før hans tale blev afbrudt af de ellevilde danske fans, modstandere og holdkammerater, der så til på Champs-Élysées.

»Ja, der er så mange folk, jeg gerne vil takke. Hvor skal jeg starte.. Hov,« lød det, da Frida på armen begyndte at brokke sig en anelse.

»Først vil jeg takke ASO for at bringe Tour de France til Danmark. Det har været en af de største... Hov, to sekunder,« lød det, før Vingegaard forlod sin plads øverst på podiet for at aflevere Frida til Trine.

Jonas Vingegaard vendte alene tilbage til scenen og fortsatte sin tak - og så blev der skruet op for særligt et adjektiv.

»Det har været en af de største oplevelser i mit liv at have holdpræsentationen i Tivoli og starten i Danmark. Det var super fedt.«

»Dernæst vil jeg takke holdet for alt. Vi lagde en plan og fulgte den 100 procent, så tak til alle på og bag holdet. Det har været en utrolig rejse, og nu har vi endelig gjort det. Ja, det er utroligt.«

»Og resten af rytterne, ja, de har alle været så utrolige. Vi så alle Primoz' styrt, der var virkelig slemt, men han kom tilbage, og det var helt utroligt og så stærkt. Steven (Kruijswijk, red.) var også utrolig i bjergene, men han måtte også forlade Touren desværre. Nathan (Van Hooydonck, red.) var også utroligt stærk i den første uge og i slutningen.«

»Så har vi også Wout van Aert, der bare er verdens bedste rytter. Han er utrolig,« sagde han, før tilskuerne brød ud i stor jubel for at hylde Van Aert.

»Tiejs Benoot har også været utrolig i alle tre uger. Sepp Kuss også virkelig, virkelig utrolig i bjergene. Og ja, Cristophe Laporte er vel en af de bedste hjælperyttere, og at han endda også selv vandt en etape er virkelig utroligt. Så ja, tak til hele holdet og alle bag dem.«

»Men den største tak til mine to piger. Jeg kunne aldrig have gjort det uden dem. Så tusind tak - jeg elsker jer,« lød det fra Vingegaard, der sluttede med at takke de fremmødte fans.