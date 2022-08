Lyt til artiklen

En Tour de France-triumf er ikke noget, man bare lige kommer sig over.

For den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard er nemlig en smule ramt efter tre uger i verdens største cykelløb samt flere dages hyldest i Danmark.

Det er dog ikke fysisk udmattelse, der har ramt den 25-årige dansker. Det forklarer Team Jumbo-Visma-træner Tim Heemskerk til TV 2 Sport.

»Fysisk føler han måske sig allerede stærk igen, og jeg tror, hvis han sætter sig på cyklen, vil han føle sig stærk. Men så er der den mentale del, efter man har vundet og er blevet fejret. Det kræver tid at komme sig efter det,« siger han til TV 2 Sport.

Der bliver ikke flere muligheder for at fejre Jonas Vingegaard lige foreløbig – som her på Københavns Rådhus onsdag 27. juli 2022. Foto: Mads Claus Rasmussen

Ifølge Tim Heemskerk er der endnu ikke lagt en plan for, hvornår den danske stjerne skal begynde sin træning igen.

Netop derfor tyder alt da også på, at Jonas Vingegaard ikke stiller til start ved det traditionsrige PostNord Danmark Rundt, der starter om to uger.

Det forklarede Jumbo-Vismas pressechef, Ard Bierens, mandag til B.T.

»Nej, det er ikke planen. Han er sat til at køre GP Plouay og Il Lombardia. I mellemtiden skal han på træningslejr og forberede sig til Lombardiet Rundt,« lød det.

Det franske endagsløb GP Plouay løber af stablen 28. august. Lombardiet Rundt bliver først kørt 8. oktober.

PostNord Danmark Rundt starter 16. august.