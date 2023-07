Jonas Vingegaard var tæt på at ende i et gigantisk mareridt på søndagens etape.

Men den danske stjerne slap på mirakuløs vis lige akkurat med skrækken.

For undervejs på 15. etape af årets Tour de France opstod der pludselig et massestyrt forrest i feltet, hvor danskeren sad – iført den gule førertrøje.

Mens han selv undgik styrtet, måtte Jumbo-holdkammeraterne Sepp Kuss og Nathan Van Hooydonck måtte dog en tur i asfalten. Og derfor havde Vingegaard da også kun én ting i hovedet efter etapen.

Nathan Van Hooydonck slog sig voldsomt i søndagens massestyrt. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

»Jeg håber bare, at de er okay,« lød det som det første, da han mødte pressen.

Han er nemlig særligt bekymret for Van Hooydonck, der så ud til at være hårdt ramt efter styrtet.

»Jeg er ikke så nervøs for Sepp, men det lader til at være værre med Nathan. Men jeg ved det ikke. Jeg har ikke set dem efter etapen. Men det styrt var virkelig ikke rart,« lød det videre fra den forsvarende Tour-vinder, inden han tilføjede:

»Jeg tror, at med henblik på styrtet er det rigtig godt, at der er hviledag i morgen (mandag, red.).«

Her bliver der da også rig mulighed for at lægge en ny slagplan i Jumbo-Visma-bussen, efter søndagens blev spoleret.

»Selvfølgelig påvirkede styrtet vores plan. Men vi havde en plan om at gøre det hårdt, og det var vi stadig i stand til at gøre, synes jeg,« afsluttede Vingegaard.

Danskeren kørte søndag i mål ved siden af sin evige rival, Tadej Pogacar.

Og derfor fører Vingegaard stadig det samlede klassement med 10 sekunder ned til den slovenske superstjerne.

