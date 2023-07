Jonas Vingegaard blev fejret med manér i hjembyen Glyngøre torsdag, og det gav han flere gange udtryk for, at han var taknemmelig over.

Måske var det derfor, at han på scenen havde overskud til at sende et kækt budskab til de omkring 25.000 fremmødte fans.

Efter sin samtale med den tidligere cykelrytter Brian Holm, leverede Vingegaard nemlig tre ord, der fik publikum til at bryde ud i jubel.

Nu drømmer hele Glyngøre - og resten af Danmark for den sags skyld - om, at ordene bliver til virkelighed.

Jonas Vingegaard blev hyldet i Glyngøre. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

»Ses næste år,« lød det kækt fra Jonas Vingegaard, efter han havde takket både Brian Holm og de mange publikummer.

Jonas Vingegaard går benhårdt efter at vinde Tour de France for tredje gang.

Og mon ikke han også gerne tager en tredje omgang med fejring i hjembyen, hvis Tour-sejren kommer i hus i 2024.

I første omgang gælder det dog et helt andet men næsten ligeså stort etapeløb.

Jonas Vingegaard kører nemlig Vuelta a España, der begynder 26. august og slutter tre uger senere. Det gør han med et erklæret mål om at vinde og sikre sig en imponerende double.

Mens der var fyldt på stadion i Glyngøre, var der én særlig person, der manglede ved festlighederne torsdag.

