Jonas Vingegaard havde dårlige ben torsdag. Det mente danskeren i hvert fald selv.

Men faktum er, at han IGEN kun blev overgået af uovervindelige Tadej Pogacar på Tourens sidste bjergetape, og nu ser virker det helt usandsynligt, at Tour-podiet ikke bliver pyntet med en dansker.

»I dag var en meget, meget svær etape. Jeg er selvfølgelig virkelig, virkelig glad for, hvordan det gik. At blive nummer to på en etape. Pogacar var virkelig stærk, men jeg er virkelig glad for at beholde min andenplads. Utroligt,« sagde Jonas Vingegaard efter etapen.

Det danske vidunder blev nummer to på etapen foran Richard Carapaz, og det betyder, at kun en fuldstændig katastrofal enkeltstart eller et styrt kan sende ham af podiet.

Jonas Vingegaard og Sepp Kuss efter torsdagens etape. Foto: PETE GODING Vis mere Jonas Vingegaard og Sepp Kuss efter torsdagens etape. Foto: PETE GODING

»Nu tør jeg godt indrømme, at det ser godt ud for et podie i Paris. Det et helt fantastisk,« sagde Jonas Vingegaard, der for første gange turde nævne ordet 'podie' under årets Tour de France.

»Jeg var glad for, at jeg kunne følge Carapaz. Jeg havde ikke min bedste dag i dag, og jeg tvivlede en lille smule på mig selv. Men jeg er virkelig glad for, at jeg kunne følge til sidst.«

Den 24-årige dansker så ellers ikke synderligt besværet ud på vej op ad den afsluttende stigning, hvor han endda sendte sin amerikanske holdkammerat Sepp Kuss frem i favoritgruppen for at føre med et monstertempo.

Men det var for at neutralisere angreb fra konkurrenterne så længe som muligt, fortalte han.

Han var rørt. Wout van Aert om Jonas Vingegaard

Danskerne har lært den rød-hvide åbenbaring – og hans ydmyge gemyt – at kende over de seneste tre uger, men torsdag var superstjernen Wout van Aert ikke bange for at bruge store ord om Vingegaard.

»Han var meget stærk i dag også. Det er måske ærgerligt for ham, at han ikke vandt etapen, for det fortjente han. Jeg er meget stolt af ham, han leverer en stor præstation i Tour de France.«

»Det er også anden dag, at han siger til mig, at han ikke havde sin bedste dag. Men det er også anden dag, at han er en af de stærkeste på det sidste bjerg. Jeg tror ikke, han har forstået, at når han kæmper, så gør alle,« sagde danskerens holdkammerat med hentydning til, at Vingegaard også blev toer på onsdagens etape.

Efter torsdagens slid udvekslede Wout van Aert og Jonas Vingegaard også et par ord.

Blå bog - Stortalentet Jonas Vingegaard Født 10. december 1996 (24 år)

Hold: Jumbo-Visma – kontrakt til og med 2022

Største resultater: Andenplads på 17. og 18. etape af Tour de France (2021) Tredjeplads på 5. etape af Tour de France (2021) Etapesejr i Polen Rundt (2019) Etapesejr i UAE Tour (2021) To etapesejre i Coppa Bartali (2021) Samlet vinder af Coppa Bartali (2021) Samlet andenplads i Baskerlandet Rundt (2021) Samlet andenplads i PostNord Danmark Rundt (2019)

Kilde: Pro Cycling Stats

Her røbede den belgiske stjerne, at knægten fra Glyngøre blev ret emotionel – hvilket man fuldt ud forstår!

»Han var rørt, for det var den sidste store udfordring i Touren, selvom der stadig mangler en enkeltstart. Nu er det meget sandsynligt, at han kommer på podiet. Han var meget rørt og taknemmelig for holdets arbejde,« sagde van Aert.

Der er nu tre etaper tilbage i årets Tour de France. En flad en af slagsen fredag, en afgørende enkeltstart lørdag, og den traditionelle etape med afslutning på Champs-Élysées på søndag.