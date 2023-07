Jumbo-Visma havde en storslået plan.

Men Jonas Vingegaards batterier løb ud før tid, og så strøg Pogacar fra den danske klatrer i gult og halede ham tilbage indenfor rækkevidde.

Og spørger man B.T.s Tour de France-ekspert Bjarne Riis, så kan der være flere årsager til, at Vingegaard ikke havde det, der skulle til for at følge Pogacar.

»Jonas havde ikke ladet sine batterier ordentligt op. Han virker ekstremt tynd, og er man det, så gælder det altså om at få det rigtige fodder ind for at holde batterierne ladet op.«

»Og det er nok på grund af i går (femte etape, hvor Vingegaard kørte fra Pogacar, red.), at han graver så dybt. Det betaler han for. Det er det, der er størst sandsynlighed for,« siger Riis.

Men Bjarne Riis har også flere spændende teorier om, hvad der kan være gået galt i Vingegaards forsøg på at vippe Pogacar helt ud af kampen om Tour de France-sejren.

»De har måske ikke selv svarene. Men vi har hørt, at han er blevet mere eksplosiv, og det kan være farligt.«

»For hvis Jonas er ved at adoptere det, så kan det være, at det tager brodden af ham. Med de accelerationer går han dybere, og han graver på den måde dybere i sine sukkerdepoter. Det gør, at man har nemmere ved at gå sukkerkold. Jeg ved det ikke med sikkerhed, men det er en teori baseret på erfaring,« siger Riis.

Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Én anden teori fra Bjarne Riis er brugen af koffein.

»Jeg ved ikke, om de bruger koffein i finalerne. Men det skal man virkelig passe på med, hvis man er så tynd som Jonas.«

»Gør man det, så brænder man sin jetfuel af alt for hurtigt. Jeg kan huske det fra mig selv. Det var meget begrænset, hvor meget koffein jeg kunne tage, fordi jeg simpelthen brændte min energi for hurtigt af.«

»Jeg risikerede at få kniven og gå sukkerkold på de sidste kilometer. Det er ikke sikkert, at de har styr på det på Jumbo, selv om de har al den kendskab til hans kost. De er jo blot mennesker,« siger Bjarne og slår fast:

»Jeg kan ikke sige med sikkerhed, hvad der gik galt. Det er mine egne lommeteorier, jeg sidder med. Det er vigtigt at huske.«

Jonas Vingegaard havde selv en teori efter torsdagens etape - den kan du læse lige HER.

