Jonas Vingegaard er tom for ord efter en historisk præstation i sin Tour de France-debut.

For søndag kunne han nemlig træde op på podiets næstøverste trin i Paris – endda med sin lille datter, Frida, i armene.

»Det var fantastisk. Skønt at se mine to piger igen. Det har jeg glædet mig til. Frida betyder alt for mig, og hun er bare så fantastisk,« siger Jonas Vingegaard til TV 2 Sport efter podieceremonien.

De seneste tre uger har den unge Jumbo-Visma-dansker ikke kunnet være sammen med sin kæreste, Trine, og deres fælles datter på grund af Tourens corona-restriktioner.

Jonas Vingegaard (tv.) havde sin datter med på podiet i Paris. Foto: BENOIT TESSIER

Og derfor var det da også en lykkelig Vingegaard, der kunne kaste sig i armene på sin lille familie, da feltet trillede ind over målstregen på Champs-Élysées søndag aften.

»Mit liv har ændret sig meget, efter vi har fået hende, og sammen med Trine spiller de to en stor rolle i alt det her. Jeg kunne slet ikke have gjort det uden dem, og de har støttet mig hele vejen,« siger han ligeledes til TV 2 Sport.

Den danske komet forklarer videre, at det har været tre overvældende uger i verdens største cykelløb:

»Det er helt vildt og svært at finde ord for. Det hele ramlede i den første uge for os, men at slutte af på denne her måde er helt utroligt.«

Jonas Vingegaard er den første dansker siden 1996 til at træde op på klassementspodiet i den franske hovedstad.

Dengang var det Bjarne Riis, der stod på det øverste trin som vinder af Touren.