Få minutter efter, at hele Danmark holdt vejret, da Vingegaard var ved at ende i asfalten på nedkørslen fra den næstsidste stigning på 18. etape, fortsatte et vanvittigt drama.

Tadej Pogacar satsede for meget i et sving på nedkørslen og endte pludselig i asfalten.

Lige pludselig kunne Vingegaard vælge at sætte farten op på nedkørslen efter rivalens styrt, men det valgte den danske stjerne i gult ikke at gøre.

Jonas Vingegaard valgte i stedet at vise sig som en sand sportsmand, da han sadlede op og ventede på, at Pogacar kom op igen på nedkørslen. Det var en særdeles rørende gestus af Vingegaard, som sjældent er set mage til. Pogacar kvitterede med et anerkendende håndtryk, som du kan se herunder:

pic.twitter.com/hFFP78yT7d — Cycling out of context (@OutOfCycling) July 21, 2022

Det betød, at de to rivaler tog det roligt på resten af nedkørslen for at undgå yderligere drama.

Vingegaard endte med at sætte Pogacar på Hautacam og vandt i overlegen stil sin anden etapesejr. Hvor er det bare for vildt!

Du kan følge hele efterspillet på den dramatiske 18. etape i vores liveblog lige HER.

I bunden af artiklen kan du se et udsnit af de mange reaktioner, der er kommet på de sociale om den dramatiske og rørende episode.

Jonas Pogacar & Tadej Vingegaard !! We love cycling !! #TDF2022 pic.twitter.com/DyiADWH9O2 — Kiko García (@kiko) July 21, 2022