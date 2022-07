Lyt til artiklen

Det var med et KÆMPE smil over hele femøren, da Jonas Vingegaard sad i et fly fra Amsterdam til København.

Ud over at sidde i et luksuriøst privatfly blev Tour-vinderen også ledsaget af to af Forsvarets F-16 fly, og det var noget, han i den grad nød.

Du kan se Vingegaards nærmest barnlige glæde over flyveturen nederst i artiklen. Videoen er netop blevet offentliggjort af Jumbo-Visma.

Det luksuriøse privatfly, der fragtede Vingegaard til den store hyldest i København, var indrettet med lyse lædersæder, og derudover var flyets halefinne folieret helt i gult i anledningen af danskerens Tour de France-sejr.

Her ses den luksuriøse kabine. Foto: Copenhagen AirTaxi Vis mere Her ses den luksuriøse kabine. Foto: Copenhagen AirTaxi

Både tirsdag, onsdag og torsdag er ren hyldest rettet mod Vingegaard.

Tirsdag var han i Holland, hvor han besøgte Jumbo-Vismas hovedkontor.

Her kom den danske Tour-vinder – sammen med holdkammeraten Wout van Aert – cyklende igennem en hujende folkemængde til fejringen, hvor utallige røgbomber blev tændt. Gadebilledet var, bogstavelig talt, gult og grønt.

Onsdag stod den på privatfly, og senere på dagen bliver han fejret på både Rådhuspladsen og i Tivoli.

Foto: SEM VAN DER WAL Vis mere Foto: SEM VAN DER WAL

Torsdag vender han hjem til Glyngøre, og mon ikke, at festen og den danske hyldest også fortsætter der.

Du kan følge med i hele hyldesten på B.T.s store Tour de France-liveblog lige HER.