Pogacar stiller lørdag op som forsvarende mester i Lombardiet Rundt, hvor han blandt andre møder Vingegaard.

Det var danske Jonas Vingegaard, der stod øverst på podiet i Paris efter Tour de France, mens slovenske Tadej Pogacar måtte nøjes med andenpladsen.

Lørdag mødes de to igen i sæsonens sidste monument, Lombardiet Rundt, hvor UAE-rytteren Pogacar stiller op som forsvarende mester i løbet.

»Sidste år vandt jeg løbet. Det er svært at gøre det bedre, men jeg er virkelig motiveret til at gøre det samme.«

»Ruten er virkelig hård – næsten som en bjergetape i Tour de France,« siger han fredag.

I interviewet fredag bliver han spurgt, om Lombardiet Rundt giver ham en chance for revanche.

»Måske,« svarer en smilende Pogacar.

»Vi får se i morgen. Jeg tror ikke, at det kun er Jonas, som er en af favoritterne her. Vi har et stort felt af konkurrenter,« siger han.

Adspurgt til hans forhold til den danske Jumbo-Visma-rytter, svarer Pogacar:

»Vingegaard? Jeg har ikke hans telefonnummer. Jeg tror ikke, at han bruger sociale medier. Jeg har ikke været i kontakt med Jonas. Vi så ham i går under rekognoscering … Vi så hinanden, men det var alt.«

Vingegaard har tidligere udtalt, at Lombardiet Rundt er et af hans store mål i sæsonen.

Mens Pogacar har vundet to såkaldte monumenter – som de fem største endagsløb kaldes – er Vingegaards bedste resultat en 14.-plads i Lombardiet Rundt sidste år.

Derfor er Pogacar da også bookmakernes favorit til at ende foran Vingegaard.

Danske Spil giver odds 3,40 på, at Pogacar vinder Lombardiet Rundt, hvor Vingegaard giver pengene seks gange igen, hvis den danske stjerne ender øverst på podiet.

Lørdagens løb er på 253 kilometer. Det starter i Bergamo og slutter i Como.