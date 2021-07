Efter en overraskende sejr på kongeetapen er stortalentet Jonas Vingegaard på vej mod den samlede sejr i Polen Rundt i 2019. En lille sensation fra den unge Jumbo-Visma-rytter.

Der mangler kun en etape i storløbet. En forholdsvis let en af slagsen. Men så går det galt. Helt galt.

»Han er førsteårsprofessionel, vinder kongeetapen og ligger nummer et. Sidste etape er en forholdsvis overkommelig opgave, men han kunne slet ikke håndtere presset. Den havde vi set komme.«

Jonas Vingegaard smider mere end 14 minutter og må se den samlede sejr gå op i røg. Desværre som ventet, som Christian Andersen, danskernes tidligere sportsdirektør på Team ColoQuick, forklarer.

Jonas Vingegaard får sit store gennembrud, da han i 2019 sejrer på kongeetapen og sikrer sig den gule førertrøje i Polen Rundt. I en tæt afslutning slår danskeren Pavel Sivakov fra Team Ineos. Dagen efter falder danskeren helt igennem og ryger ud af topklassementet. Foto: GRZEGORZ MOMOT

For i begyndelsen af karrieren som professionel cykelrytter var det sjældent benene, der var Tour-åbenbaringen Jonas Vingegaards problem. Der var rod på øverste etage.

»Mit eget mindset er min største svaghed. Det er noget, jeg har arbejdet rigtig meget på,« forklarede Tourens sensationelle andenplads til B.T. kort før Tourens næstsidste bjergetape.

Den rutinerede sportsdirektør Christian Andersen var fra 2016 til 2018 med til at forme den atlet, der nu tager hele verden med storm. Det stod hurtigt klart for ham, at det var en særlig rytter med et unikt talent.

Men også en sårbar rytter, der krævede ualmindelig meget tryghed og faste rammer.

Christian Andersen omfavner Jonas Vingegaard, efter den unge dansker i 2018 slår rekorden på Coll de Rates-stigningen i det sydøstlige Spanien.

»Han er en ekstremt følsom person, der har behov for tryghed. Han har haft det rigtig svært med pres. Især forventningspres. Det har han haft meget svært ved at arbejde med. Eksempelvis ved VM i Østrig i 2018,« siger han og fortsætter:

»Han har tidligere været nervøst anlagt og haft svært ved at håndtere de pressede situationer. Så bliver det en boomerangeffekt, hvor man får det hele tilbage igen. Så begynder han at sige til sig selv, at han ikke kan. Så mister man søvn, fordi man er nervøs, man får ikke spist, og det hele bliver en stor og negativ vibration.«

Men der er sket noget helt afgørende i år.

Christian Andersen, der i dag er sportsdirektør hos de ambitiøse nordmænd fra Uno-X Pro Cycling Team, kunne jublende se til, da Jonas Vingegaard i marts pulveriserede sine konkurrenter ved det italienske etapeløb Coppi e Bartali.

Jonas Vingegaard og Tourens førende rytter, Tadej Pogacar, efter den korte, men brutale bjegetape til Luz Ardiden, som blev kørt den 15. juli 2021. Pogacar tog sejren, mens Vingegaard blev nummer to. Foto: PHILIPPE LOPEZ

»De har gjort det godt på Jumbo-Visma. Han lærer det, og i Coppi e Bartali sker der noget. Der ser jeg de første sten blive lagt til, at det var muligt at lave noget i de store løb. Der var han decideret kaptajn, han smadrede dem alle sammen.«

Christian Andersen understreger flere gange, at miljøet og balancen på det hollandske storhold spiller en vigtig rolle i Jonas Vingegaards udvikling. Men det står slet ikke alene.

For den største støtte, og det afgørende vendepunkt for Jonas Vingegaards mentale udvikling, ligger hjemme i Glyngøre hos kæresten Trine Marie.

»Trine og deres lille barn har givet ham en ny dimension i livet. Han hviler meget i sig selv. Han har altid været en nem fyr at snakke med, men de har givet ham en balance. De har været meget vigtige for ham. Er der noget, han har behov for, er det tryghed.«

Jonas Vingegaard ved Tour of China i 2016, hvor han endte på en samlet andenplads. Foto: Christian Andersen

Ifølge Christian Andersen har familien også virket som en form for stopklods for det tankemylder, man som en eftertænksom, ung rytter kan ende i. At de altid vil være der – uanset hvad.

»Hun skaber en ro hos Jonas. Det er vigtigt at have en tryg base og, det er vigtigt at vide, hvad er worst-case scenario? Jamen, det er, at han ikke kan cykle, men så kan han være hjemme hos sin familie, som elsker ham. Det er ikke så slemt. Det er bare dejligt. Den tryghed, det betyder alt for ham.«

Det er ikke bare tryghed, Trine Marie Hansen leverer til det 24-årige kæmpetalent. Det er også en ordentlig portion selvtillid, som hun forklarede til B.T. tidligere under årets Tour de France:

»Jeg tror, at han er sin egen største fjende i det her. Han er kæreste med en superoptimist, så det prøver jeg selvfølgelig at lægge lidt bånd på. Men jeg tror, at han kan det hele, hvis jeg skal være helt ærlig.«

Frida, Trine og Jonas bor i Glyngøre til hverdag. Foto: Instagram/jonasvingegaard

Det har sensationen fra Salling i den grad også bevist, at han kan. To andenpladser, en tredjeplads og med udsigt til det første danske Tour-podie i 25 år.

Det vækker naturligvis enorm glæde og stolthed hos den tidligere træner, men ikke kun fordi Jonas Vingegaard er en stor cykelrytter. Han er også et stort menneske, forklarer Christian Andersen:

»Jonas er ikke ham, der råber højest ved middagsbordet. Han er en fantastisk god dreng. Han lader benene tale. Hvis de andre eksempelvis vil hente vand til ham, så henter de vand – det er ikke ham, der beder dem om det. Han er jo bare en sød dreng,« siger han og fortsætter:

»Man kan kun elske den knægt. Det er umuligt at gøre andet. Se, hvor ydmyg han er. Det første, han gør torsdag efter etapen, er at gå hen og lykønske Tadej Pogacar. Det er høj klasse. Han har en fantastisk tilgang til det.«

Jonas Vingegaard og Trine Marie Hansen, Rosa Kildahls datter. Foto: Instagram: Rosa Kildahl

Jonas Vingegaard har beskyttet sig selv fra opmærksomheden ved at tage en etape ad gangen. Men efter den sidste bjergetape torsdag lod han følelserne få frit spil, og det rørte hans gamle mentor:

»Han forstår, hvor stort det her er. Eller det går op for ham der. I tv-interviewet var han på nippet til at græde. Det var sødt og smukt. Det går op for ham, hvor stort det er. Han siger, at nu begynder han at tro på en podieplads. Det hele begynder at køre rundt i hans mave. Hvad det er han står med. Det er jo kæmpestort.«

Nu handler det om at holde benene på jorden, og det er tydeligvis intet problem for den ydmyge og hårdtarbejdende jyde. Og ellers er der nok en hjemme i Glyngøre, der skal sørge for, at der er styr på tingene:

»Han skal bare blive ved med at være Jonas. Han skal sige nej til ting. Han har en sindssygt dygtig kæreste, der kan håndtere alle de ting rundt om. Det har hun styr på. De har en god fordeling,« slutter Christian Andersen.

Blå bog - Stortalentet Jonas Vingegaard Født 10. december 1996 (24 år)

Hold: Jumbo-Visma – kontrakt til og med 2022

Største resultater: Samlet andenplads i Tour de France (2021) Andenplads på 17. og 18. etape af Tour de France (2021) Tredjeplads på 5. og 20. etape af Tour de France (2021) Etapesejr i Polen Rundt (2019) Etapesejr i UAE Tour (2021) To etapesejre i Coppa Bartali (2021) Samlet vinder af Coppa Bartali (2021) Samlet andenplads i Baskerlandet Rundt (2021) Samlet andenplads i PostNord Danmark Rundt (2019)

Kilde: Pro Cycling Stats

Jonas Vingegaard indtager andenpladsen i Tour de France efter den suveræne slovener Tadej Pogacar.

Nederst på podiet er de Giro d’Italia-vinder Richard Carapaz fra Ineos Grenadiers.

Tour de France slutter søndag på Champs-Élysées i Paris.

Efter løbet venter en pause for Jonas Vingegaard, der har fravalgt at køre OL. Læs mere om det her.