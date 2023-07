Ét hug fra Jonas Vingegaard - og så var Tadej Pogacar sat.

Og det i sådan en grad, at den forsvarende Tour de France-vinder tog hele et minut og fire sekunder på den slovenske rival til den gule trøje.

Mens Vingegaard har forklaret, at han var noget overrasket over at sætte Pogacar med ét hug og i sådan en grad, så er selvtilliden dog stor hos den danske klatrer.

For i år er han bedre, end da han sidste år kørte i gult i Paris, hvilket onsdagens eksplosive ridt vidner om, mener han.

Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

»Mit niveau er generelt højere i år, og jeg synes specielt, at jeg er bedre på de kortere stigninger. Det er nok det,« siger den øjeblikkelige nummer to i Tour de France om onsdagens magtdemonstration.

Vingegaard har godt nok 47 sekunder op til den gule trøje, da Jai Hindley tog etapesejren onsdag og kørte sig øverst i klassementet.

Men det tager Vingegaard ikke så tungt - faktisk kan det blive en fordel, inden der torsdag venter en hidsig bjergetape, der blandt andet runder Col du Tourmalet.

»Jeg vil ikke lyve, for jeg vil da gerne i førertrøjen, men det er måske bedre ikke at skulle forsvare den i morgen (torsdag, red.),« siger den 26-årige danske stjerne og tilføjer om det forspring til flere favoritter, han skaffede onsdag:

»Det er et rigtig godt udgangspunkt. Jeg kom til Touren i god form og føler, jeg er, hvor jeg skal være. Jeg ser frem til de næste dage også.«

Efter fem etaper er Jonas Vingegaard nummer to i det samlede klassement, hvor der er 53 sekunder ned til rivalen Tadej Pogacar.

