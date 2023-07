Et hårdt stød - det var, hvad Jonas Vingegaard skulle bruge på at knockoute sin rival Tadej Pogacar på den første bjergetape i årets Tour de France.

Og den umiddelbare reaktion fra B.T.s Tour-kommentator, Lance Armstrong, er den samme, som de fleste tv-seere nok også sad med.

»Jonas Vingegaards niveau er meget, meget højt!«

»Touren er lang, og alt kan ske - men personligt tror jeg ikke, at vi kommer til at se Jonas eller Jumbo-Visma have et eneste svagt øjeblik. Jonas er lige nu på et niveau for sig selv, når det kommer til de store stigninger.«

Foto: Austin Colbert/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Austin Colbert/AP/Ritzau Scanpix

»Og jeg gætter på, at han på søndag kommer til at sætte et kæmpe angreb ind, når etapen slutter op ad det helt store bjerg (Puy de Dome, red.).«

Den amerikanske Tour-legende mener også, at Tadej Pogacars UAE lavede en klar fejl på onsdagens etape.

»UAE blev for overmodige. Hvorfor skulle de bruge så mange kræfter på at forsøge at kontrollere løbet? Okay, de havde den gule trøje, men det er jo stadig primært en kamp mellem Jonas og Tadej. Jeg sad og tænkte, at de begik en fejl - og det skulle vise sig, at jeg fik ret.«

»Så snart, at van Aert begyndte at trække gruppen med Jonas og Pogacar, efter han havde ladet sig falde tilbage, så vidste jeg, hvad der var på færde. Jonas ville angribe Pogacar.«

»Og ja, jeg var lidt overrasket over, at Pogacar overhovedet ikke kunne følge med. Men han har haft en lorte-optakt til Touren, og det koster nok nu. Jeg tror, at vi kommer til at se det her ske flere gange.«

Lance Armstrong, der vandt Tour de France syv gange – men fik frataget sejrene efter at være blevet afsløret i systematisk dopingmisbrug – deler under hele Touren ud af sine holdninger til B.T.'s læsere.