»Der er mange måder at vinde Tour de France på. Men få kan måle sig med den måde, danske Jonas Vingegaard gjorde det torsdag.«

Sådan skriver spanske Mundo Deportivo kort efter danskerens store triumf på Hautacam.

Jonas Vingegaard smadrede Tadej Pogacar og øgede sit forspring forud for Tourens sidste tre etaper, men han gjorde det ikke på en hvilken som helst måde.

Og det høster massive roser fra udlandet.

Forud over den overlegne præstation, hvor han støvsugede al mulig tvivl om, hvem af ham og Pogacar, der er stærkest, udviste Jonas Vingegaard et vildt sportsligt overskud.

Efter adskillige forsøg på at sætte den gule trøje styrtede Tadej Pogacar på vej ned ad Col de Spandelles, og her valgte Jonas Vingegaard at vente på sin store rival.

Kort efter gav de to stjerner hinanden hånden på cyklerne, inden de genoptog kampen.

»De efterlod et billede, der går over i cykel- og Tour-historien,« skriver Mundo Deportivo også.

»Vingegaard satte farten ned og ventede på Pogacar, som gav ham et thumbs up som tak, og derefter tilbød ham et håndtryk, som vil gå over i cykelhistorien. Det viser, at sportsånden altid skal komme først.«

Også vores norske naboer har bemærket episoden – og her er der også massiv ros til Vingegaard.

»Hvis der er et billede, der opsummerer årets Tour de France, så er det her,« siger Discovery+-kommentator Theis Magelssen.

TV 2-kommentator Christian Paasche var endnu mere kontant i sin udmelding om det øjeblik.

Ifølge ham er der intet i år, der overgår det.

»Det er årets sportsøjeblik. De tager hinanden i hånden. Pogacar takker Vingegaard for, at han venter. Det er jo helt vanvittigt.«

Hos Cyclingnews og The Guardian har man også bidt mærke i sekunderne, der har fået opmærksomhed verden over.

Spanske Sport går man ikke så langt som at kalde det for årets øjeblik, men alligevel bliver den flotte episode bemærket.

»Et af billederne fra etapen er af dagens to hovedpersoner. Sloveneren røg i jorden i et styrt, og danskeren besluttede sig for at vente på ham, da han var på cyklen igen,« skriver avisen.

»Senere gav de hinanden hånden som symbol for god sportsmanship.«

Jonas Vingegaard fører med mere end tre minutter ned til Tadej Pogacar med tre etaper tilbage af Tour de France.