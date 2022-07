Lyt til artiklen

Jonas Vingegaard har aldrig lagt skjul på, at kæresten Trine Marie Hansen har haft en stor betydning for den danske Tour-vinders succes.

Trine Marie Hansen fungerer ikke kun som en støttende kæreste til Jonas Vingegaard, men er også manager og en form for mental coach for ham.

Og da Vingegaard tidligere i karrieren kæmpede med at kontrollere sine nerver inden de store løb, lagde han en plan sammen med kæresten.

»I begyndelsen troede jeg ikke, det var min rolle at coache ham, men jeg så, at han fortsatte med at kæmpe med det. Så vi kom op med en plan der hed: omfavn din nervøsitet i stedet for at frygte den,« siger Trine Marie Hansen i et interview med Sporza.

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

At Jonas Vingegaard efterfølgende har udviklet sig til at kunne udfylde kaptajnrollen på Jumbo-Visma-holdet, og med stort overskud gang på gang rose sine holdkammerater for deres arbejde for ham under Touren, er noget alle danskerne har kunne følge med i - og set den store udvikling, der har været for ham siden sidste års Tour de France.

Det er dog ikke kun Trine Marie Hansen, der hjælper Jonas Vingegaard med at udvikle sig. Den ydmyge cykelstjerne fra Glyngøre deler ofter ud af sin person til sine nærmeste.

»Jeg vil sige, at de mennesker tæt på ham altid mærker hans varme. Han er kærlig og omsorgsfuld. Han støtter alle omkring ham - inklusive hans hold,« siger Trine Marie Hansen til det belgiske medie og fortsætter:

»Vi fejrer livet meget ofte. Vi elsker livet. Der bliver krammet og kysset meget i vores hus. Vi viser vores kærlighed hele tiden.«

Nu er det snart danskernes tur til igen at vise deres kærlighed til Jonas Vingegaard og alle dem omkring ham.

Det kommer blandt andet til at ske onsdag, når Vingegaard skal hyldes på både Rådhuset og i Tivoli. Det kan du læse meget mere om HER.