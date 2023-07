Sidste år havde Jonas Vingegaard datteren Frida med på podiet.

Det var hun ikke i år, men til gengæld havde Tour-vinderen taget en særlig hyldest med.

For da den gulklædte dansker betrådte cykelsportens mest prestigefulde podie med resten af Jumbo-Visma-mandskabet, havde Vingegaard et rygnummer med nummer seks i hånden.

Det var Wout van Aerts.

Jonas Vingegaard hyldede Wout van Aert med resten af Jumbo-mandskabet. Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

Den belgiske superstjerne udgik af løbet for at tage hjem til sin højgravide kone, men for Vingegaard var det vigtigt at hylde sin holdkammerat.

»Vi er et hold. Vi er intet uden den ene, men vi jo skulle fortsætte uden ham,« fortalte Jonas Vingegaard til pressen efter karrierens anden gule kroning.

På trods af meget postyr og forlydender om, at der til tider var anspændt stemning mellem de to under løbet, var der ingen tvivl om, at forholdet mellem de to stjerner er i top.

»Vi savnede ham, men vi var også glade for, at han tog hjem til fødslen.«

Wout van Aert udgik efter 17. etape, der blev kørt onsdag 19. juli.

Det viste sig at være en ret god beslutning. For dagen efter blev han far.

