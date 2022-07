Lyt til artiklen

Så kom Tour-pulsen da lige helt op i de tynde luftlag!

De fleste havde nok forventet, at overnaturlige Tadej Pogacar ville udøve endnu en magtdemonstration på Tourens første alvorlige bjergtest, La Planche des Belles Filles.

Men sådan gik det ikke. Og det kan vi takke en dansker for.

Jo jo, den dobbelte slovenske Tour-vinder sejrede på etapen - men Pogacar lignede en knækket mand, da Jonas Vingegaard med 200 meter tilbage satte angrebet ind. Men mælkesyren fik til sidst ram på Jumbo-danskeren, og med fem meter igen blev han overhalet af Pogacar.

Cycling - Tour de France - Stage 7 - Tomblaine to La Super Planche des Belles Filles - France - July 8, 2022 Uae Team Emirates' Tadej Pogacar wearing the overall leader's yellow jersey in action in the peloton during stage 7 REUTERS/Christian Hartmann Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere Cycling - Tour de France - Stage 7 - Tomblaine to La Super Planche des Belles Filles - France - July 8, 2022 Uae Team Emirates' Tadej Pogacar wearing the overall leader's yellow jersey in action in the peloton during stage 7 REUTERS/Christian Hartmann Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Jonas Vingegaard var - selvom han måtte nøjes med en andenplads - begejstret over dagens konklusioner.

»Jeg kan være glad. Jeg prøvede til sidst, men han kom på de sidste 20 meter, og jeg havde ikke et svar,« da han i sekunderne efter den vilde afslutning fik stukket en mikrofon i ansigtet.

»Det var virkelig tæt til stregen, men jeg kan være tilfreds. Forhåbentlig er det et godt tegn, når jeg normalt er bedre på de længere stigninger.«



»Det var for at vinde etapen, at jeg kørte. Jeg åbnede måske lidt tidligt. Jeg synes ikke, jeg har noget at fortryde. Med 100 meter til mål troede jeg, at jeg ville vinde.«



Jonas Vingegaard rykker nu op på samlet andenplads i det samlede klassement. Han er 35 sekunder efter Tadej Pogacar.