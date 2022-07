Lyt til artiklen

»Det var helt, helt sindssygt! 'Hvad sker der lige her?', tænkte jeg. Det kom virkelig bag på mig.«

Ordene kommer fra den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard, som i 2021 formåede at gøre det, som mange troede, var umuligt.

Men på én etape i sidste års Tour de France skete det. Han satte den usårlige superstjerne til vægs.

»Det er et ikonisk øjeblik for mig. På det tidspunkt var han jo uovervindelig og havde smadret alt og alle. Men ikke den dag. Det var en kæmpe øjenåbner,« siger den 25-årige dansker til B.T. om nogle ganske få minutter, som stadig står lysende klart for ham.

25-årige Jonas Vingegaard. Foto: Brian Bjeldbak/Byrd

Vi spoler dog lige hurtigt tiden tilbage til september 2020.

Her kunne det slovenske cykelfænomen Tadej Pogacar træde op på podiet i Paris som vinder af Tour de France for første gang.

Ud af det blå trådte den 23-årige slovener frem på verdensscenen og overraskede alt og alle med sit tårnhøje niveau i løbet af de tre uger.

Og efterfølgende satte han da også nærmest samtlige konkurrenter til vægs, når det passede ham.

DA TIDEN STOD STILLE Tour de France har skabt en række uforglemmelige danske øjeblikke, der har sat sig dybt i vores kollektive hukommelse. På godt og ondt – store sejre og bitre nederlag. Vilde triumfer og drabelige styrt. I artikelserien 'DA TIDEN STOD STILLE' fokuserer vi på 10 danske Tour de France-momenter, vi aldrig vil glemme.

Lige indtil 11. etape af Tour de France året efter, hvor der kom en dansker ind i billedet og chokerede hele cykelverdenen på det ikoniske bjerg Mont Ventoux.

»Vi skulle køre Mont Ventoux to gange, og anden gang kører vi på den stejle side nede fra bunden. Der bliver lagt hårdt ud, men jeg har det godt, mens favoritterne bliver sat. Det kan jeg høre i radioen, at de gør, for jeg kigger slet ikke bagud eller tænker over, vi er reduceret til en lille gruppe,« forklarer Jonas Vingegaard.

Det var dog kun et lille varsel om, hvad der ventede den danske cykelstjerne.

For de efterfølgende minutter sparkede han døren ind til en helt ny status i verdenstoppen.

Jonas Vingegaard (i hvidt) kører fra Tadej Pogacar (i gult) og Richard Carapaz. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

»Team Ineos sidder med deres sidste hjælperytter og fører, og jeg tænker, at de vel snart begynder at køre til. Men det skete aldrig. Hjælperen slår så ud, og Richard Carapaz accelerer kun en lille smule,« fortæller danskeren og fortsætter:

»Jeg tænker: 'Nå, var det alt? Var det virkelig alt, han havde? Det kan være, de ikke har mere at skyde med, og hvorfor så ikke bare køre?'«

Og det gjorde han så.

Han kørte fra dem alle sammen på det ikoniske bjerg. Bortset fra én.

»Jeg prøver, og Pogacar følger med. 'Perfekt', tænker jeg. Så kan han hjælpe med at føre. Men det gider han så ikke …«

»Nå, men han rykker nok om 500 meter. Jeg har allerede sat de andre, så jeg fortsætter bare i samme tempo.«

Men Tadej Pogacar rykkede aldrig. Faktisk faldt han længere og længere tilbage.

»Jeg accelererer ikke engang, men han falder alligevel af, og jeg kigger bagud og tænker: 'Hvad fanden? Hvad sker der?',« lyder der fra Jonas Vingegaard.

Jonas Vingegaard er netop kørt fra Tadej Pogacar på Mont Ventoux. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Han havde dermed gjort det. Dét, som ingen andre havde formået at gøre i over et år.

Han havde sat den slovenske superstjerne. På en bjergetape.

Den forsvarende – og senere – Tour de France-vinder formåede dog at hente den danske cykelkomet på den efterfølgende nedkørsel – sammen med flere af de andre favoritter.

Og holdkammeraten Wout van Aert trillede da også først over målstregen.

Men alt det er ligegyldigt, mener Jonas Vingegaard. For selve øjeblikket, hvor han satte Pogacar på bjerget, har så stor betydning for danskeren, at det nu er det, der kommer til at definere ham fremover.

»Det er det mest ikoniske, der er sket min karriere, og det betyder helt vildt meget for mig. Det gav mig sindssygt meget selvtillid og en tro på, at jeg kan gøre det i år,« lyder det fra danskeren, inden han afslutter:

»Jeg har faktisk aldrig fået talt med Pogacar om det, men det er jo ret sjovt, nu, hvor jeg er den eneste, der har formået at gøre det.«

Efter sidste års præstation i verdens største cykelløb, hvor Jonas Vingegaard endte på en samlet andenplads, har presset på den unge Jumbo-Visma-rytter vokset sig gigantisk frem mod dette års Tour de France.

I videoen øverst i artiklen kan du se øjeblikket, hvor Jonas Vingegaard sætter Tadej Pogacar på Mont Ventoux.