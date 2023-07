Mens hele verden var blæst bagover, var han ikke engang klar over det, han lige havde gjort.

For da den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard tirsdag bankede samtlige konkurrenter – og især Tadej Pogacar – så eftertrykkeligt på plads med en uhørt enkeltstart, var han muligvis den eneste, der ikke præcist vidste, hvor mange sekunder han havde pulveriseret resten af Tour de France-feltet med.

Jumbo-kaptajnen var i hvert fald ikke klar over, at han var på vej til at vinde etapen med ét minut og 38 sekunder ned til den slovenske superstjerne, da han nærmede sig målstregen.

Danskeren fik nemlig ingen meldinger om sine mellemtider fra holdbilen, der kørte lige bag ham.

Jonas Vingegaard vandt tirsdagens enkeltstart efter en fantomtid. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Jonas Vingegaard vandt tirsdagens enkeltstart efter en fantomtid. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

»De fortalte mig aldrig tidsforskellen. Men til sidst fortalte de, at jeg gjorde det godt. Jeg troede bare virkelig på mig selv, og at jeg kørte en god tidskørsel,« lød det fra Vingegaard på det efterfølgende pressemøde.

Han måtte i stedet holde øje med de få skærme, han blæste forbi ude på ruten. Og her fik han kun enkelte gange øje på tidsforskellen.

Og netop derfor var det da også en lettere chokeret dansker, der fik sluttiden at vide, efter han var braget i mål.

»Jeg kunne på et tidspunkt se på nogle skærme, at jeg var ét minut foran Tadej Pogacar. Så jeg vidste da, at jeg gjorde det rigtig godt. Men jeg var overrasket over, at jeg var så langt foran, da jeg kom i mål,« lød det videre fra den forsvarende Tour-vinder.

Foto: Papon Bernard/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Papon Bernard/Reuters/Ritzau Scanpix

I UAE-lejren var der dog knap så god stemning, da Tadej Pogacar tog et sidste kig på tidstavlen.

Sloveneren var nemlig decideret chokeret over den måde, han netop var blevet sat på plads på af sin danske rival.

»Jeg regnede ikke med det her, men det kunne ske. Jeg bliver nummer to på etapen, det er jo fint. Men i anden halvdel følte jeg mig ikke på toppen,« lød det blandt andet fra Pogacar.

Med dagens etapesejr fører Jonas Vingegaard nu med ét minut og 48 sekunder ned til sloveneren i det samlede klassement.

Du kan læse B.T.s dom over danskerens magtdemonstration LIGE HER.