Han nåede dårligt nok at svare på det første spørgsmål, inden hun pludselig stod der.

For da den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard lørdag mødte de mange journalister i målområdet efter dagens dramatiske etape, blev han nemlig afbrudt efter kort tid af datteren, Frida.

Her kom hun farende og omfavnede sin fars ben, mens han stod midt i et interview foran adskillige tv-kameraer.

Men det var datteren fuldkommen ligeglad med. Hun ville bare snakke med sin far.

Trine og Frida kører Frankrig tyndt for at støtte Jonas Vingegaard. Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Trine og Frida kører Frankrig tyndt for at støtte Jonas Vingegaard. Foto: Christophe Petit Tesson/EPA/Ritzau Scanpix

»Jeg tror, hun er for lille til at forstå, hvad der helt foregår i det her 'kaos'. Så i princippet var det måske bedre, at hun så det derhjemme foran tv'et, « lød det fra Jonas Vingegaard, mens Frida løb tilbage til sin mor, Trine.

Danskeren understregede dog med det samme, at han på ingen måde vil være hverken datterens eller hustruens besøg under Touren foruden.

Det betyder nemlig alt for ham, at de suser hun rundt på de franske landeveje for at støtte ham.

»De giver mig ekstra styrke, og jeg er virkelig glad for, at de er her. Det er meget vigtigt for mig,« forklarede den forsvarende Tour de France-vinder.

Den danske Jumbo-Visma-kaptajn tog lørdag ét sekund i det samlede klassement på sin evige rival, Tadej Pogacar.

Dermed fører Vingegaard fortsat årets Tour de France med 10 sekunder ned til sloveneren på andenpladsen. Spanske Carlos Rodriguez endte med at vinde lørdagens etape foran netop de to superstjerner.

