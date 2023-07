Endnu en gang bjergtog Jonas Vingegaard verdens cykelpublikum, da han onsdag leverede en magtdemonstration på femte etape af Tour de France.

Og panelet i B.T.s Tour de France-podcast 'Touren på bagsædet' er da også svært begejstrede, når de tager et nærmere kig på Vingegaards stærke bedrift, hvor Tadej Pogacar blev sat med et minut og fire sekunder.

Vingegaards ridt på 20 minutter og 57 sekunder op ad Col de Marie Blanque var nemlig ny rekord på stigningen, og det sender nærmest panelet i svime.

»Det er jo et historisk resultat, det han leverer, og han sætter rekord på stigningen,« lyder det fra Rasmus Rask, inden Frederik Gernigon tilføjer:

Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

»Man er nærmest mundlam, og det er svært at finde ordene til at beskrive det. Han fejede jo benene væk under Tadej Pogacar.«

Og netop Pogacars tur op ad Col de Marie Blanque fangede også panelets vågne øjne.

»Hvis man skal lege djævlens advokat, så ligner Pogacar altså heller ikke en, der er i topform. Det er bizart, mystisk, absurd og meget andet, hvordan han kører op.«

»Han slår godt nok selv sin egen rekord på stigningen. Men han bliver siddende i sadlen hele vejen,« lyder det fra panelet, der siden drøfter, hvor stor betydning Pogacars skade inden Tour de France har.

