Vil du holde min Bianchi-cykel, for en Tour-sommer Magnus Cort har gang i!

Først tog han seks dage i den prikkede bjergetape - efter at have været i lange udbrud nærmest hver dag. Og så kronede 'Kong Corten' lige Tourens første halvdel med at snuppe en episk målfoto-sejr i Megève.

Han var egentlig sat i finalen - men da udbruddet foran ham gik HELT i stå på den sidste halve kilometer, kom Cort tilbage - og derfra havde han kun øje på målstregen. På trods af at han var helt pumpet for kræfter

»Jeg øjnede lige, at der var et podium nede i hjørnet, og jeg kunne se Tour de France-porten. Og så sagde jeg til mig selv 'den her er din. Koste hvad det vil',« sagde Magnus Cort i det officielle sejrsinterview.

Cycling - Tour de France - Stage 10 - Morzine les Portes du Soleil to Megeve - France - July 12, 2022 EF Education - Easypost's Magnus Cort Nielsen celebrates winning stage 10 REUTERS/Christian Hartmann Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere Cycling - Tour de France - Stage 10 - Morzine les Portes du Soleil to Megeve - France - July 12, 2022 EF Education - Easypost's Magnus Cort Nielsen celebrates winning stage 10 REUTERS/Christian Hartmann Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Til TV 2 uddybede han:

»Det er kæmpestort. Det er noget, jeg har drømt, siden det lykkedes første gang i min første Tour.«

»Heldet var også lidt på min side. Jeg havde på ingen måde kontrol over det. Men lige pludselig var vi samlet - og det var dejligt,« lød det fra bornholmeren.

Afslutningen var så tæt, at der måtte målfoto til - men det havde Magnus Cort slet ikke overskud til at tænke over efter mælkesyre-dramaet.

»Det var så tæt, og jeg var i tvivl. Jeg havde tabt overblikket. Det var lige før, at jeg kørte med lukkede øjne til sidst. Der var ikke meget overskud.«