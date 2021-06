Onsdag var en fuldstændig vanvittig danskerdag i Tour de France.

Med to danskere i top-ti og hele fem blandt de 20 hurtigste understregede de rød-hvide ryttere igen, at dansk cykelsport lige nu er blandt klodens hotteste.

Også på enkeltstart, der længe har været en disciplin, danskerne langtfra excellerede i.

»Niveauet i Danmark generelt – ikke kun på enkeltstart – er jo sindssygt højt. Enkeltstart er blevet en lille nicheting hjemme i Danmark, mange kan godt lide at gå at nørde med det,« sagde den danske mester i enkeltstart, Kasper Asgreen, efter etapen.

Kasper Asgreen blev nummer seks på onsdagens enkelstart. Tre pladser efter Jonas Vingegaard. Foto: Christophe Petit Tesson / POOL Vis mere Kasper Asgreen blev nummer seks på onsdagens enkelstart. Tre pladser efter Jonas Vingegaard. Foto: Christophe Petit Tesson / POOL

'Kampvognen fra Kolding' endte selv på sjettepladsen på etapen og er en af feltets største specialister i disciplinen.

»Enkeltstart har også sat sit præg på, hvordan vi er vokset op gennem kontinentalrækkerne (rækkerne under det højeste niveau, World Touren, red.), alle os, der kører nu. Det giver jo bare en masse gode enkeltstartsryttere, også i de professionelle rækker, når man har arbejdet meget på det som ung og har lært teknikkerne tidligt.«

Team DSMs Søren Kragh Andersen endte på en 17.-plads, Magnus Cort fra EF Education-Nippo nummer 12, Tour-debutanten Mikkel Bjerg fra UAE nummer 11, men især ét navn overraskede helt vildt.

Den 24-årige Jonas Vingegaard kører Tour de France for første gang i sin unge karriere og brændte banen fuldstændig af, da han endte som nummer tre på enkeltstarten – kun overgået af europamesteren i disciplinen, Stefan Küng, og den regerende Tour-vinder, Tadej Pogacar.

Jonas Vingegaard kørte en fabelagtig enkeltstart onsdag. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Jonas Vingegaard kørte en fabelagtig enkeltstart onsdag. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Selvom det vilde resultat ikke overrasker Kasper Asgreen, så kom resultatet bag på hovedpersonen selv.

»Jeg havde ikke regnet med det her. Jeg vidste godt, at jeg kunne køre gode enkeltstarter, men ikke så godt her,« lød det fra den ydmyge nordjyde.

»Det giver da en selvtillid.«

Vingegaard er med som hjælperytter for den slovenske forhåndsfavorit Primoz Roglic, men onsdag havde han besluttet sig for, at han bare skulle smadre igennem i tidskørslen.

»Jeg håbede bare på at gøre det godt for at øve mig på enkeltstarterne, fordi jeg gerne vil gøre det godt i det samlede klassement i fremtiden,« sagde Jonas Vingegaard.

Det lykkedes meget godt.