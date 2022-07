Lyt til artiklen

Magnus Corts episke slutspurt, der sikrede ham en fantastisk sejr på tiende etape af Tour de France, må være definitionen på at æde sig selv op.

Efter at have virket som en færdig mand på den lange, afsluttende stigning hang han først fast med nød og næppe, inden han kæmpede sig frem og triumferede for snuden af Nick Schulz.

Men efter sejren afslørede en af Corts holdkammerater på EF, at dagen – noget overraskende – startede skrækkeligt for danskeren.

Det siger amerikanske Neilson Powless.

Neilson Powless havde stor ros tilovers for Magnus Cort. Foto: YOAN VALAT Vis mere Neilson Powless havde stor ros tilovers for Magnus Cort. Foto: YOAN VALAT

»Han vågnede op i morges og sagde, at han havde det frygteligt,« fortalte Powless efter etapen, der var Magnus Corts anden etapesejr i Tour de France efter den i 2018.

»Hvis det er, hvad han kan på en frygtelig dag, så er jeg nervøs for feltet, den dag han får en god dag.«

Som sagt så Kong-Corten langtfra flyvende ud på dagens stigning op mod landingsbanen i Megève. Altså lige bortset fra de sidste 500 meter, som han kørte til noget nær perfektion.

Men en ordentlig portion personlighed og gåpåmod, sikrede ham sejren. Færdigheder, han også viser af cyklen, forklarede hans holdkammerat.

»Han er en stor personlighed. Han er altid klar på en snak og har en mening om de fleste ting. Han er en sjov fyr at have på holdet, der altid kommer med positiv energi,« sagde Powless også efter etapen.

Energi, det havde han i hvert fald til det allersidste tirsdag, selvom det ellers så ud, at den havde forladt ham.