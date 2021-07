Tour de France-debutanten Jonas Vingegaard gemmer på en pudsig historie.

Onsdag bragede han igennem på løbets første enkeltstart, hvor han snuppede en formidabel tredjeplads, men den 24-årige Jumbo-Visma-rytter er ikke den eneste, der har skabt sig et navn i offentligheden.

Det har hans svigermor også.

Hun er nemlig kendt fra flere tv-programmer og er yderst populær på sociale medier. Hun har eksempelvis intet mindre end 30.000 følgere på Instagram.

Jonas Vingegaards svigermor er ingen ringere end Rosa Kildahl, der er kendt fra både 'Den store bagedyst' og 'Vild med dans.'

Den folkekære kvinde blev blandt andet kendt for sit hjertelige grin i bageprogrammet, som hun deltog i i 2017. Året efter kunne man så følge hende iført dansesko.

Jonas Vingegaard er kæreste med Rosas datter Trine, og sammen fik parret faktisk en lille datter i september 2020.

Hun har fået navnet Frida.

»Min datter og svigersøn er flyttet til Glyngøre, og nu venter de sig til september. Jeg ved ikke, om det bliver en dreng eller en pige endnu, så det er rigtig spændende,« sagde Rosa Kildahl for lidt over et år siden til B.T.

Det var først sent, at Jonas Vingegaard blev fuldtidsprofessionel cykelrytter. Indtil for under tre år siden havde han en ret speciel sidebeskæftigelse.

