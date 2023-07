Etapen sluttede med 13 kilometers kørsel op ad vulkanen Puy de Dôme, og her kørte Woods alene til mål, efter at han 450 meter før mål indhentede Matteo Jorgenson (Movistar).

Woods følger med sin etapesejr i sporet på blandt andre danske Johnny Weltz, som tog sin karrieres eneste etapesejr i Touren for 35 år siden, da løbet senest lagde vej forbi Puy de Dôme.

Den 36-årige canadier var en del af et udbrud på 14 ryttere, der tidligt fik lov at stikke afsted og opbygge et forspring på mere end 16 minutter, da det var på sit højeste.

Du kan se afslutningen på bjergetapen i videoen over artiklen.