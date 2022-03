Om præcis 100 dage vil verdens øjne hvile på især én danskers skuldre ved Tour de France-starten i København.

For senest leverede Jonas Vingegaard en af dansk sportshistories største sensationer, da han kørte sig til en andenplads i sin første Tour de France-deltagelse.

I 2022 bliver bollerne på suppen dog nogle helt andre, når den 25-årige dansker stiller op i en delt kaptajnrolle for Jumbo-Visma med superstjernen Primoz Roglic.

Og der er ingen tvivl om, at Jonas Vingegaards status på storholdet slet ikke er den samme længere.

Jonas Vingegaard kørte fabelagtigt til Tour de France i 2021.

»Hans position på holdet har ændret sig. Det her er en ny fase, hvor han er en leder på holdet. Han er klar til den rolle og vil have den,« siger Merijn Zeeman, som er sportsdirektør på det hollandske mandskab.

I 2021 var Tour de France-hierarkiet på holdet klart. Roglic var Jumbo-Vismas ubestridte kaptajn, mens Jonas Vingegaard tog med som luksushjælperytter for sloveneren.

Men et tidligt styrt satte Roglic ud af spillet, og derfra var den uerfarne dansker holdets es til det samlede klassement.

»Sidste år gik Jonas lidt under radaren. Men når man bliver toer i Touren, så er man ikke underdog længere. Folk holder øje med ham for at se, om han kan opnå det, folk tror, han kan,« forklarer Zeeman.

»Men ud fra det, vi ser lige nu, hvor seriøs han er, og hvor komplet professionelt han lever nu, så har han taget et skridt op.«

Ved Tour de France i fjor gjorde holdet alt for at skærme Jonas Vingegaard bedst muligt fra journalister i hobevis og den massive opmærksomhed.

Den stille nordvestjyde, der tidligere har døjet med stress i forbindelse med vigtige løb, skulle lige pludseligt håndtere et enormt pres.

Men nu er det slut med samme strategi om at gemme ham væk.

Hvilken placering tror du, Jonas Vingegaard får til Tour de France i år?

»Vi forsøgte at skærme ham lidt sidste år, men han kan ikke gå under radaren mere. Nu er det vigtigt at hjælpe ham med at håndtere forventningerne fra ham selv og andre,« siger Merijn Zeeman.

»Det vil der være, og det er normalt. Kører man en podieplads hjem i Touren, så kommer forventningerne.«

Forberedelserne til netop Tour de France er allerede i gang.

Her bliver Jumbo-Vismas store mål at vælte Tadej Pogacar af Tour-tronen, der skal overtages af en slovensk eller en dansk konge.

Derfor skal Roglic-Vingegaard-duoen køre de præcist samme løb op mod Tour de France. Med henblik på at finpudse samarbejdsevnerne og finde ud af, hvordan holdet får mest ud af den todelte kaptajnrolle.

»Vi forsøger at aflæse, hvordan modstanderne reagerer og opfører sig i de løb, hvor vi begge har dem med. Men jeg vil ikke fortælle om, hvordan vi forbedrer samspillet mellem de to,« siger Merijn Zeeman med et glimt i øjet.

På Jumbo-Visma arbejder de med tre farver i rytternes kalendere. Er man grøn, skal man være hjælperytter, er man gul, har man en fri rolle. Men er ens kalender markeret med rød farve, er man leder.

Og det er tilfældet med samtlige af Jonas Vingegaards løb resten af sæsonen.

Jonas Vingegaard spejder ud mod Sallingsundbroen tæt ved hjembyen Glyngøre. Han blev en superstjerne i 2021.

Som det ser ud nu, skal Jonas Vingegaard køre Baskerlandet Rundt, Flèche-Wallone, Liège-Bastogne-Liège og Critérium du Dauphiné inden Tour de France.

Og altså alle løb, hvor han får en delt lederrolle med Primoz Roglic. Selvom danskeren fortsat er inde i en periode, hvor han udvikler sig.

»Det kræver modenhed på mange aspekter. Blandt andet at man kan præstere på det tidspunkt, hvor man skal. Det handler om at lave gode planer, have gode periodiseringer med løb og træning, og at man kommer hjem med et rigtig godt resultat fra de rigtige løb.«

»Primoz Roglic og Wout Van Aert er i stand til det, og nu vil vi have Jonas til at gøre det samme,« påpeger Merijn Zeeman.

Sportsdirektøren er dog hverken bange for at kalde Jonas Vingegaard for »et kæmpe stort talent« og »en af verdens bedste cykelryttere«.

Han spår Jonas Vingegaard en lys fremtid som funklende stjerne på et af verdens største cykelhold.

»Jeg tror, at Jonas på en strukturel basis kan blive en af de bedste ryttere i verden. Det betyder, at han har en god tidskørsel, en eksplosiv afslutning, og at han er god på lange stigninger. Han har alle kvaliteter til at være god i etape- og endagsløb,« siger Merijn Zeeman.

»Lige nu er der stadig muligheder i et delt kaptajnskab med Primoz Roglic, men han er jo heller ikke den yngste,« siger Zeeman om den 32-årige slovener.

»På et tidspunkt vil Jonas blive vores ene kaptajn, medmindre vi udvikler en ny rytter. Jeg tror, han kan vokse endnu mere de kommende år.«