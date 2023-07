»Det er den bedste enkeltstart, som der nogensinde er kørt.«

De ord kommer ikke fra hvem som helst, men fra den tidligere verdensmester i enkelstart og Giro d'Italia-vinder Tom Dumoulin til hollandske NOS.

»Det her er virkelig uden sidestykke og jeg har ikke ord for det. Jonas tager tre minutter på Wout van Aert. Og han tager mere end halvandet minut på Pogacar. Ingen havde rigtig forventet dette. Ikke mig, ikke Jumbo-Visma og heller ikke Pogacar. Touren ser nu ud til at være afgjort.«

Jonas Vingegaards ekstreme magtdemonstration har da også givet genlyd verden over.

Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

»Med en eksplosion af en enkeltstart øjner en dansker sejren i Touren,« skriver The New York Times i en overskrift, som bliver fulgt op af følgende beskrivelse af Vingegaards vilde præstation:

»Jonas Vingegaard fyrede hæsblæsende kørsel af på en bakket enkeltstart i Tour de France tirsdag, hvor han vandt etapen og overtog kontrollen over løbet med mindre end en uge til målet i Paris.«

Også i Indien er de oppe at køre over Jonas Vingegaards sensationelle enkeltstart:

»Jonas Vingegaard leverede en imponerende præstation på 16. etape af Tour de France. Jumbo-Visma-rytteren dominerede den 22,4 lange enkeltstart og sikrede sig en imponerende sejr med en margen på et minut og 38 sekunder til Tadej Pogacar,« skriver Times of India.

På Twitter er Jonas Vingegaard den mest omtalte sportsperson i øjeblikket.

»Det er efter den type præstationer, at jeg stirrer ind i en væg i to timer i træk,« skriver den belgiske cykeljournalist Benji Naesen på det sociale medie.

Også vores norske naboer var tomme for ord over Jonas Vingegaards præstation på den bjergrige enkeltstart:

»Det kan ikke være rigtigt,« lød det fra den tidligere norske sprinter Thor Hushovd til norske TV 2.

Men Jonas Vingegaards vanvidspræstation er en realitet og han fører nu Tour de France med et minut og 48 sekunder ned til Tadej Pogacar.